The Platform: Phiên bản đen tối hơn của “Ký sinh trùng“

Địa ngục theo tầng

Như các phim giật gân trong không gian hẹp khác, ý tưởng là điểm mạnh của The Platfrom. Một người đàn ông tên Goreng (Iván Massagué) bị đưa vào một nhà tù phân theo tầng. Mỗi phòng là một tầng, đánh số từ trên xuống dưới, gồm hai tù nhân. Mỗi ngày, thức ăn sẽ được đưa từ tầng cao nhất xuống tầng thấp nhất. Các tù nhân chỉ được ăn trong một thời gian nhất định. Tầng dưới sẽ hưởng thức ăn thừa từ tầng trên.

Nếu may mắn ở những tầng trên, hoặc ít nhất là tầng giữa, mọi chuyện sẽ ổn. Thức ăn thừa vẫn đủ để các tù nhân sinh tồn. Nhưng nếu ở tầng 150, hoặc thấp hơn, đó là lúc địa ngục bắt đầu. Các tù nhân sẽ đổi tầng ngẫu nhiên sau một tháng và được chọn mang theo một món đồ. Ban đầu, Goreng ở tầng 48. Có ba điều mà một kẻ lãng mạn hoặc ngây thơ đến mức mang theo quyển sách Don Quixote như anh ta phải quan tâm: Một, đang ở tầng nào. Hai, ăn được bao nhiêu. Và ba, ở chung với ai.

Thoạt trông, The Platform giống như một phiên bản đen tối hơn của phim hay nhất Oscar 2020 Parasite (Ký sinh trùng). Ý tưởng chính của phim là phân giai cấp con người thành các tầng. Càng ở trên cao thì càng có quyền lực, bất kể màu da, sức mạnh hay học vấn và điều kiện sống tốt hơn. Càng ở dưới thấp thì cuộc chiến sinh tồn xảy ra càng tàn khốc. Goreng ở với một ông lão từng sống sót ở tầng 202 và nghi ngờ lão đã ăn thịt bạn tù để tồn tại. Ở đây, các tù nhân sẽ ăn bất kỳ thứ gì để tồn tại.

Cơn ác mộng

Phim có giải thích đôi chút về nguyên nhân và hoạt động của Hố Sâu, cho thấy cả những người đầu bếp ở “bên ngoài” và một Ban Quản Trị nào đó. Nhưng với thể loại như Platform, đó không phải là chi tiết quan trọng. Chúng ta chỉ quan tâm đến những gì xảy ra trong địa ngục này, rõ ràng nhiều hơn 18 tầng như vài nền văn hóa nhắc đến. Quan trọng nhất là phim phải tạo ra được không khí chân thực, các nhân vật đáng quan tâm và đảm bảo logic tâm lý. Nếu không, ý tưởng dù hay đến mấy cũng là vô nghĩa.

Trong bộ phim đầu tay, đạo diễn Galder Gaztelu-Urrutia làm tốt cả ba thử thách này. Màu phim u tối, thiết kế nhớp nháp của các gian tù, âm thanh “đĩa” thức ăn lên xuống mỗi ngày kết hợp thành một không gian đặc trưng, đáng tin, mang màu sắc ác mộng. Chuyện phim kịch tính, nhịp phim gọn gàng và chất bạo lực được xử lý khéo léo, khiến ta khó thể rời mắt khỏi màn ảnh. Càng về sau, độ kinh dị và máu me được tăng cường, không dành cho khán giả yếu tim hay yếu dạ dày. Galder biến mỗi người xem thành một thành viên của Ban Quản Trị, theo dõi các tù nhân qua màn hình của mình như trong cuộc thí nghiệm.

The Platform có một hệ thống nhân vật đủ thú vị. Không khó để nhìn ra ẩn ý tôn giáo qua ngoại hình và hành động của họ. Phim có nhiều điểm tương đồng với bộ phim hậu tận thế Chidren of Men (Đứa trẻ loài người, 2006), với sự xuất hiện của một Chúa cứu thế, một đứa trẻ và một sứ giả. Goreng phải trải qua thử thách và đau đớn để giải thoát con người khỏi địa ngục. Điểm đáng khen là kịch bản không đi theo hướng sến súa về phản ứng của các tù nhân. Chúng ta tin rằng, nếu Hố Sâu tồn tại thật sự, con người sẽ đối xử với nhau như phim thể hiện, không phải trong Kinh thánh hay các sách đạo lý. Ví dụ như muốn thuyết phục được người khác, thứ cần thiết đầu tiên là sức mạnh, không phải lời nói.

Lựa chọn không dễ

The Platform được gợi cảm hứng từ bộ phim Cube (Chiếc hộp mê cung, 1997) cùng có các yếu tố: Kinh phí thấp, không gian hẹp, ít nhân vật. Ngoài Parasite, phim cũng gợi nhớ đến một tác phẩm khác của Bong Joon Ho là Snowpiercer (Chuyến tàu băng giá, 2013). Khác rằng, các ô không gian của Platform được chia theo chiều dọc (tầng) thay vì chiều ngang (toa tàu) như Snowpiercer.

Một kịch bản như The Platform rất dễ dàng để cài cắm các ẩn dụ, tạo ra một trò chơi đoán ý cho người xem. Vô vàn ý nghĩa có thể rút ra từ cách thiết lập của phim. Ví dụ như thông điệp về lãng phí thực phẩm, sự bình đẳng của con người và cách giai cấp hình thành, về bản chất người, lòng tham và sự cứu rỗi. Gần như mỗi nhân vật, mỗi cảnh phim đều ẩn dụ cho một thứ gì đó. Có vẻ như đây đang là mốt phim của hiện tại. Mỗi khán giả có thể bóc tách các lớp lang tùy theo trình độ hoặc đơn giản là thưởng thức chất giải trí kinh dị, giật gân.

Phim có được màn trình diễn từ 8 điểm trở lên của dàn diễn viên. Nam diễn viên quen mặt trong các loạt truyền hình Ivan Massagué đủ nội lực để cuốn hút người xem từ giây đầu tiên đến giây cuối cùng. Nữ diễn viên Alexandra Masangkay trong vai cô gái đi tìm con Miharu vừa đáng sợ, vừa hấp dẫn. Các diễn viên phụ dù thoáng qua cũng để lại ấn tượng, như ông lão cùng phòng luôn nói từ “hiển nhiên” và cô nhân viên bị ung thư. Họ gần giống như những người tham gia chương trình thực tế, diễn mà không diễn. Khán giả sẽ tin phản ứng của họ là thật.

Kết thúc của The Platform đi theo công thức, bằng cách đem đến một thông điệp của hy vọng. Một lần nữa, người ta sẽ thấy nhiều tương đồng với Children of Men. Bất chấp điều đó, đây vẫn là một trong những phim đáng xem nhất thời điểm hiện tại. Yếu tố khiến The Platform đứng vững vị trí Top 1 lượt xem của Netflix những ngày qua là nguồn năng lượng và khơi gợi nghĩ suy. Cốt lõi của phim là một vấn đề đơn giản, xoay quanh từ khóa duy nhất “sẻ chia”. Nếu phải chia một ít của cải hoặc công sức của mình để giúp thế giới yên ổn, liệu ta có lựa chọn? Hay sự ích kỷ sẽ thắng thế? Nhìn vào tình hình thế giới trong đại dịch hiện tại, đấy là những câu hỏi buộc ta phải nhìn nhận lại cách mà chúng ta đang sống và cách mà thế giới đang được vận hành.

Hoài Nam