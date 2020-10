Thực hư “nghi án hẹn hò” của Văn Hậu với thí sinh “cực phẩm” Hoa hậu Việt Nam 2020

Chàng ấn nút theo dõi các hoạt động của nàng...

...nàng bất ngờ cũng "đáp lễ" ngược lại.

Nữ chính trong "nghi án hẹn hò" với cầu thủ điển trai này chính là Doãn Hải My, một trong những thí sinh có tiềm năng nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết, Hải My còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi học vấn của mình. Cô hiện đang là sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội, từng có thành tích 12 năm là học sinh giỏi, thành thạo 2 ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Trung)... Ngoài ra, cô còn rất năng nổ trong các hoạt động Đoàn, Hội và công tác xã hội. Hải My cũng là bóng hồng duy nhất mà Văn Hậu quyết định ấn nút "follow" làm dấy lên nhiều tò mò của người hâm mộ.

Nét đẹp "mười phân vẹn mười" của Doãn Hải My thì không chỉ Văn Hậu mà bất cứ chàng trai nào cũng "đổ đứ đừ". Ngay sau khi làm rộ lên những tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm của mình, Văn Hậu "đóng cửa đi chơi" trên mạng xã hội, không có động thái gì. Ngược lại, Doãn Hà My lại không tỏ ra lúng túng trước những "ồn ào dư luận", cô thoải mái khoe khoảnh khắc mới nhất của mình trước thềm vòng Bán kết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Không có bất cứ dòng trạng thái nào, chỉ với một icon mặt cười, người đẹp sinh năm 2001 dường như đã chụp khoảnh khắc này khi đang tham gia một hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Doãn Hải My khoe vẻ đẹp của mình sau những nghi án ồn ào cùng 3 icon khó hiểu.

Được biết, Top 60 sẽ có một đêm tranh tài sắc vào 10/10 tới đây. Hiện tại, các người đẹp đang ráo riết tập luyện cho phần thi của mình trong đêm quan trọng này.