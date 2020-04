Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo, kể cả ngôi sao hàng đầu thế giới

Bao nhiêu năm tập nhảy miệt mài đã khiến cho chân của Beyoncé to hơn tiêu chuẩn. Cho dù cô có nỗ lực giảm cân, thì đôi chân vẫn chẳng thon thả hơn tí nào. Thay vì than thở, Beyoncé quyết định biến vòng hông lớn và cặp đùi to của mình thành biểu tượng nữ tính.