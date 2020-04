Vợ của So Ji Sub xinh đẹp nóng bỏng cỡ nào mà khán giả hết lời khen ngợi?

Quảng cáo

Ngày 7/4, fan châu Á bất ngờ khi nghe tin So Ji Sub đã đăng ký kết hôn với bạn gái là phát thanh viên Cho Eun Jung. Hai người quen nhau trong một buổi phỏng vấn khi So Ji Sub quảng bá cho phim điện ảnh mới Và em sẽ đến hồi đầu năm 2018. Cuộc gặp đơn thuần là công việc ấy chẳng ngờ đã se duyên cho hai người đến với nhau.

Sau hai năm hẹn hò, So Ji Sub và Cho Eun Jung quyết định về chung một nhà bằng lễ cưới nhỏ gọn, ấm cúng chỉ có những người thân thiết nhất trong gia đình hai bên. Thay vì tổ chức hôn lễ hoành tráng xứng tầm ngôi sao, hai vợ chồng quyết định quyên góp 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng) cho một quỹ giúp đỡ trẻ em học tập, để mua trang thiết bị giúp các em học từ xa trong thời điểm cách ly xã hội vì COVID-19.

Vì thấy So Ji Sub thông báo kết hôn quá đột ngột, nhiều khán giả đồn đoán rằng Cho Eun Jung đã mang thai nên phải cưới chạy bầu. Nhưng bạn bè của nam diễn viên khẳng định cặp đôi đã lên kế hoạch kết hôn từ lâu rồi. Vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên họ không muốn thông báo tin vui này sớm hơn mà thôi. Thêm vào đó, vì Cho Eun Jung không hoạt động trong showbiz nên hai vợ chồng cũng không muốn hé lộ quá nhiều thông tin riêng tư.

Cuối năm 2019, So Ji Sub đã mua một căn hộ đắt giá tại khu chung cư siêu sang Hannam The Hill để làm nhà tân hôn. Hàng xóm của cặp đôi là những ngôi sao hàng đầu như nhóm BTS, vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee.

Tuy Cho Eun Jung không phải ca sĩ hay diễn viên nhưng cô sở hữu sắc vóc cực kỳ nổi trội. Cô có gương mặt xinh đẹp thanh tú, vóc dáng cao ráo với ba vòng vô cùng nóng bỏng. Cho Eun Jung cũng thường xuyên mặc váy bó ôm sát cơ thể để khoe đường cong.

Về học vấn, Cho Eun Jung cũng theo học nhiều ngôi trường có tiếng như trường trung học nghệ thuật Seoul rồi đại học nữ Ewha, cho thấy khả năng học tập không phải dạng vừa. Cho Eun Jung hiện đang là người dẫn chương trình cho đài truyền hình SBS.

Phương Nhi