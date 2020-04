Xa rời mẹ Mai Phương, bé Lavie sẽ vẫn được sống trong tình yêu thương tràn ngập

Quảng cáo

Cách đây một tuần, nữ diễn viên Mai Phương đã xa rời trần thế trong khi trái tim vẫn đau đáu lo lắng cho cô con gái bé bỏng Lavie – Phùng Ngọc Thiên Như. Mai Phương vốn là mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng con gái đến bây giờ trong khi cha của bé là ca sĩ Phùng Ngọc Huy sinh sống tại Mỹ. Cũng vì yêu thương con hơn hết thảy mà khi biết tin mình mắc bệnh hiểm nghèo, Mai Phương đã cố gắng đưa con đi du lịch càng nhiều nơi càng tốt, để Lavie có thêm nhiều kỷ niệm vui vẻ bên mẹ.

Mai Phương luôn dành mọi thời gian cho con gái

Khi Mai Phương qua đời, những người quan tâm yêu mến hai mẹ con đều không biết Lavie sẽ sống với ai. Ông bà ngoại thì đã già, bố thì ở quá xa, Lavie hiện đang ở tạm với bạn thân của Mai Phương. Trong giai đoạn khó khăn này, rất may là Lavie vẫn tràn ngập trong tình yêu thương của các nghệ sĩ Việt khi mọi người đã nhanh chóng chung tay quyên góp thành quỹ nuôi dạy Lavie đến khi trưởng thành.

Lavie luôn được mọi người quan tâm yêu thương

Nhưng rất may là bố của Lavie, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng khẳng định rằng anh sẽ làm thủ tục đón Lavie sang Mỹ để hai cha con được đoàn tụ, để anh bù đắp tình cảm cho Lavie, mang cho bé một cuộc sống và tương lai tốt nhất trong khả năng của mình. Trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy tâm sự “Huy hiểu vì do mọi người đều lo lắng cho Lavie. Huy hứa chắc một điều rằng hiện giờ đối với Huy không ai quan trọng hơn Lavie. Hai cha con sau này sẽ nương nhau mà sống. Lavie may mắn có rất nhiều người yêu thương, nên con sẽ không bao giờ thiếu tình thương”.

Trong dòng tâm sự của Phùng Ngọc Huy với Vy Oanh cũng có đoạn: “Hy vọng Mai Phương phù hộ cho cha con anh được may mắn. Anh sẽ làm mọi thứ để Lavie ở bên đây. Anh sẽ thực hiện được. Anh sẽ báo em liền”. Khi Vy Oanh cho biết tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ và khán giả chung tay quyên góp tiền để lo cho tương lai bé Lavie, Phùng Ngọc Huy cảm ơn và mong muốn mọi người đừng lập quỹ giúp đỡ vì với tình hình tài chính hiện tại, gia đình anh vẫn lo được cho bé. Trước những lời tâm sự của Phùng Ngọc Huy, Vy Oanh chia sẻ: “Trước đây chưa rõ sự tình, tôi xin Phương nuôi Lavie sau này. Phương có thể an tâm vì tôi có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ. Nhưng nhìn mắt Phương lúc ấy, tôi thấy được một nỗi niềm gì đó, chắc hẳn là mong Lavie về được với anh Huy”. Nữ ca sĩ hy vọng Phùng Ngọc Huy sớm giải quyết khó khăn tại Mỹ để về Việt Nam đoàn tụ với bé Lavie.

Phùng Ngọc Huy sẽ đón con gái sang Mỹ đoàn tụ

Quyết định này của Phùng Ngọc Huy được khán giả cũng như các nghệ sĩ ủng hộ hết lòng vì đây chính là giải pháp tốt nhất cho tương lai của Lavie. Dưới bài đăng này, rất nhiều đồng nghiệp của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy như Ốc Thanh Vân, Hứa Vĩ Văn, Hồ Việt Trung, Lâm Khánh Chi đều động viên anh thu xếp thủ tục để sớm đoàn tụ với Lavie.

Vậy là sau tất cả, Lavie sắp được sống cùng cha mình. Tuy thiếu vắng tình cảm người mẹ, nhưng chắc chắn Lavie sẽ không cô đơn lẻ loi khi đã có cha bên cạnh. Ở quê nhà Việt Nam, Lavie cũng luôn được mọi người quan tâm yêu quý và hẳn trên thiên đường, Mai Phương cũng sẽ yên tâm khi nhìn Lavie trưởng thành trong sự bao bọc của nhiều người.

Cùng ngắm nhìn hình ảnh và nghe lại ca khúc cuối cùng của Mai Phương dành tặng con gái:



Phương Nhi