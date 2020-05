Xăm mình, chuyện nhỏ với người thường nhưng là chuyện hệ trọng của nghệ sĩ Hàn

Bị cắt sóng vì hình xăm

Với bất kỳ tiết mục trình diễn nào của các nhóm nhạc và idol K-Pop, phần kết màn luôn là chi tiết rất quan trọng. Các idol cũng luôn tập luyện kỹ lưỡng để có được cảnh kết hoàn hảo nhất. Ai cũng biết khi BTS trình diễn ca khúc Boy With Luv, thì đến phần cuối em út Jungkook sẽ đứng ở trung tâm đội hình và giơ cao cánh tay phải lên với các ngón tay tạo biểu tượng I Love You rất ý nghĩa. Thế nhưng tại hai lễ trao giải MMA 2019 và MAMA 2019, cứ đến phần Jungkook kết bài Boy With Luv thì ống kính máy quay lại chuyển qua hướng khác, tập trung vào bàn tay của một thành viên khác trong nhóm.

Tất nhiên fan K-Pop nhanh chóng nhận ra hiện tượng bất thường này và cho rằng các nhân viên quay phim phải ngó lơ bàn tay của Jungkook vì trên đó có khá nhiều hình xăm. Không phải khán giả Hàn nào cũng đủ hiện đại và cởi mở để vui vẻ nhìn một bàn tay với kha khá hình xăm như thế, nên có thể nhà đài đã chọn cách bỏ qua bàn tay của Jungkook để tránh bị người xem phàn nàn. Cho dù Jungkook hay các idol khác chẳng hề sai khi xăm mình, nhưng vẫn có những người khó tính cho rằng đây là một hành động không nên làm.

G-Dragon vẫn bị mẹ mắng

Trong mắt mọi người, G-Dragon là một ngôi sao vô cùng cá tính, độc đáo. Và ai cũng biết trưởng nhóm Big Bang có đam mê bất tận với hình xăm. Tính đến năm 2017 thì trên cơ thể G-Dragon đã có 24 hình xăm lớn nhỏ, đến bây giờ thì con số này có thể nhiều hơn.

Thế nhưng theo lời G-Dragon kể lại thì mẹ anh chàng rất ghét con trai xăm mình. “Mẹ tôi nói con không được xăm thêm nữa đâu. Thêm hình nữa là nhìn như ăn xin vậy đó, nhìn con bây giờ rất giống người ăn xin rồi”- G-Dragon chia sẻ. Cũng vì thế mà G-Dragon đành đi xăm một cách lén lút, chọn những vị trí có quần áo che lên để mẹ không phát hiện ra. Có lần, vì bố mẹ bất ngờ đến xem concert mà G-Dragon bỗng dưng phải vừa diễn vừa lo giấu hình xăm.

Yeri bị chỉ trích vì hình xăm

Khi Yeri (Red Velvet) vừa mới đón sinh nhật tuổi 20 thì các fan để ý thấy cô nàng đã xăm một hình nhỏ xíu trên ngón tay. Tuy chưa biết chính xác dòng chữ này là gì, nhưng nhiều khán giả khó tính đã kịp lên tiếng chỉ trích Yeri. Có người cho rằng Yeri chẳng có tài năng gì nổi bật và đến bây giờ thì cũng không giữ gìn hình ảnh của mình cẩn thận. Thậm chí có anti-fan gay gắt cho rằng đã là một idol thì Yeri không nên xăm mình.

Rất may là rất nhiều người đã lên tiếng bênh vực Yeri, cho rằng cô đã trưởng thành, và có quyền làm những gì mình thích, nhất là điều đó không ảnh hưởng đến ai cả. Yeri không phải idol K-Pop đầu tiên xăm hình, chưa kể hình đó cũng bé xíu nên chẳng có gì đáng trách.

Hồng Tuyết

Koreaboo