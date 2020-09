Ấm lòng với nhiều chính sách hỗ trợ tân sinh viên

Tặng một năm tiền cơm

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trường ĐH Văn Hiến đã thực hiện nhiều chính sách mang tính nhân văn trong năm tuyển sinh 2020. Cụ thể, mức học phí ưu đãi chỉ còn 99 triệu đồng toàn khóa (4 năm) và cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo.

Thí sinh khi đến nhập học còn được hỗ trợ thêm 40% học phí học kỳ 1, như vậy thí sinh chỉ phải đóng học phí học kỳ 1 là 5,4 triệu đồng. Nếu thí sinh gặp khó khăn, có thể đóng trước 3 triệu đồng để nhập học.

Nếu nhập học sớm, tân sinh viên còn được nhận một trong 4 chính sách hỗ trợ của nhà trường, với giá trị mỗi chương trình là 3 triệu đồng như hỗ trợ một năm tiền cơm trưa, 6 tháng tiền nhà trọ, một voucher mua laptop hoặc một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt các phần mềm học tập giúp tân sinh viên thuận tiện trong việc học tập và tìm kiếm thông tin.

Ngoài ra, đối với thí sinh ở tỉnh đến xét tuyển nhập học thời gian này, nhà trường sẽ có xe đưa đón nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh về phương tiện đi lại.

Các trường đại học, cao đẳng có nhiều biện pháp hỗ trợ tân sinh viên nhập học năm 2020.

Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, trường ĐH Văn Hiến cũng được đánh giá là một trong những trường đại học có chính sách hỗ trợ rất tốt cho sinh viên. Thời gian qua, phụ huynh và sinh viên đang theo học tại trường ĐH Văn Hiến đã nhận được nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực từ trường như giảm học phí, hỗ trợ gói cước 3G học online, hỗ trợ sinh viên mượn laptop học tập, cho vay học phí lãi suất 0%, miễn phí tất cả các dịch vụ hành chính.

Nhiều hỗ trợ thiết thực

Tong khi đó, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM (UIH) bố trí các đơn vị chức năng trực tại khu làm hồ sơ để hỗ trợ các tân sinh viên hoàn thiện thủ tục nhập học. Tại đây, các tình nguyện viên cấp giấy báo nhập học tại chỗ cho tân sinh viên chưa nhận được, hướng dẫn khai báo hồ sơ và kiểm tra trước khi nộp.

Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP. HCM còn cử lực lượng khảo sát và thu thập được gần 1.000 địa chỉ nhà trọ giá rẻ, an toàn gần trường và khu vực lân cận để giới thiệu cho tân sinh viên. Để giúp sinh viên thuận tiện trong đi lại, Đoàn Thanh niên trường còn làm việc với các hợp tác xã vận tải để có chính sách hỗ trợ các em khi đi xe buýt trong khi chưa cấp kịp thẻ sinh viên.

Anh Lê Xuân Thân, Bí thư Đoàn Thanh niên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM cho biết, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên trực thuộc Đoàn trường đã tìm kiếm, khảo sát nhà trọ, ký túc xá, nơi ở với nhiều hình thức để hỗ trợ sinh viên vào đầu năm học. Việc hỗ trợ này gồm 2 hình thức: Đặt bàn tư vấn, hỗ trợ đưa đón phụ huynh và tân sinh viên đến những địa chỉ trọ mà các bạn cảm thấy ưng ý để xem và trao đổi, làm việc với chủ trọ. Tân sinh viên có thể tìm kiếm nhà trọ online thông qua website: nhatro.hcmute.edu.vn và trao đổi trực tiếp với đội ngũ

tư vấn.

Tại trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông của trường chia sẽ, đa số phụ huynh, thí sinh đến làm thủ tục nhập học đều hỏi thăm để đăng ký ký túc xá, do đó ký túc xá đã hết chỗ ngay trong ngày đầu tiên nhập học. Do đó, Đoàn trường đã điều động đội ngũ đoàn viên thanh niên hỗ trợ tích cực các công việc như giới thiệu nhà trọ cũng như đưa thí sinh đến tận nơi để xem phòng, bảo đảm an ninh trong thời gian nhập học nhằm tránh tình trạng móc túi, cò nhà trọ, lừa đảo đa cấp…

Quế Sơn