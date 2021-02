Chuẩn bị hàng nghìn câu hỏi trong ngân hàng đề thi năm 2021.

Ở đợt 1, ĐHQG TP. HCM sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 1 vào ngày 28/3 tại TP. HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang, Đà Nẵng và 2 điểm thi mới so với mọi năm là Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột. Ở đợt 2, ĐHQG TP. HCM sẽ mở cổng đăng ký dự thi từ ngày 4/5 - 4/6 và tổ chức thi vào ngày 4/7, tại 4 địa phương: TP. HCM, An Giang, Nha Trang và Đà Nẵng.