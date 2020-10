Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM giành Quán quân 'Best University Library 2020'

Best University Library 2020 là cuộc thi bình chọn trường Đại học, Cao đẳng có thư viện được yêu thích nhất. Tham gia bình chọn là các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng. Best University Library 2020 được tổ chức với mục đích tạo sân chơi thú vị cho học sinh, sinh viên toàn quốc, đây là hoạt động thường kỳ được tổ chức bởi TOP Sinh viên.

TOP Sinh viên là dự án khởi nghiệp xây dựng nền tảng bình chọn trường học và chia sẻ cuộc sống sinh viên. TOP Sinh viên chính thức ra mắt App TopSV – Student life và website topsinhvien.com vào tháng 03/2020 với mong muốn tạo ra cộng đồng kết nối sinh viên Việt Nam. Đồng hành cùng TOP Sinh viên với vai trò là Nhà bảo trợ và Nhà tài trợ Kim cương của cuộc thi là Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE). FYE là tổ chức phi lợi nhuận kết nối thanh niên đến các chương trình phát triển kỹ năng mềm và kinh nghiệm nghề nghiệp với sứ mệnh vô cùng ý nghĩa: “Hỗ trợ thế hệ thanh niên phát triển tài năng, cơ hội, triển vọng nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng thông qua những chương trình, dự án chuyên biệt. Vì một thế hệ người trẻ tự tin, chủ động, có tư duy nghề nghiệp và sẵn sàng đóng góp những sáng kiến hướng đến những giá trị bền vững thay đổi cộng đồng”.

Sau khi kết thúc cuộc thi, Ban biên tập của Sinh Viên Việt Nam đã có buổi phỏng vấn với Lãnh đạo trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh – Quán quân Best University Library 2020 là PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM và ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện.

* Được biết thư viện HUFI vừa được xây và sử dụng hơn 1 năm nay với quần thể kiến trúc hiện đại, được các bạn sinh viên HUFI rất tự hào và yêu thích. Thầy/cô hãy giới thiệu và chia sẻ thêm một vài điều về quá trình phát triển của thư viện HUFI trong những năm qua.

Đúng là như vậy bạn ạ! Kể từ khi Thư viện mới được khánh thành vào ngày 01/3/2019, nơi đây đã trở thành không gian học tập, nghiên cứu, trao đổi kiến thức hết sức ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong và ngoài trường. Trong những năm qua, Thư viện trường đã trải qua một số mốc thời gian phát triển đáng chú ý. Mốc đầu tiên là ngày 01/8/1999, trên cơ sở Tổ công tác thư viện thuộc Phòng Đào tạo, Thư viện trường đã ra đời. Đến ngày 15/5/2010, theo quyết định số 357/QĐ-TCNTP của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, Thư viện cũ chính thức trở thành Trung tâm Thư viện và là một đơn vị độc lập trực thuộc Trường. Tiếp theo, vào ngày 29/12/2017, theo quyết định số 3734/QĐ-DCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, Trung tâm Thư viện được đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Thư viện. Kể từ đó đến nay, nhà trường đã tích cực đầu tư xây dựng lại toàn bộ khuôn viên trong và ngoài Thư viện theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trang thiết bị tiên tiến biến nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của mọi cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường. Hơn thế nữa, Thư viện cũng thu hút rất nhiều sinh viên bên ngoài trường tới tham quan và sử dụng dịch vụ của thư viện.

Thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2020

Thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2020 về đêm

* Vượt qua 200 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc, chức vô địch “Best University Library” đã thuộc về Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. Qua cuộc thi đã thể hiện lòng tự hào về trường cùng sự yêu mến, ủng hộ và tinh thần đoàn kết giữa thầy và trò. Thầy/cô hãy chia sẻ rõ hơn về tinh thần đoàn kết này được không ạ?

Có thể nói rằng, giải thưởng lớn nhất mà cuộc thi “Best University Library” mang lại cho Thư viện HUFI chính là sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường. Giữa vô vàn sự lựa chọn trong số 200 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc, để giành chức vô địch của cuộc thi này, tinh thần đoàn kết từ cấp lãnh đạo tới từng cán bộ, giảng viên và sinh viên HUFI luôn luôn được đẩy lên ở mức cao nhất. Thật sự là kể từ khi cuộc thi này được phát động, không khí trong trường dường như nóng hẳn lên. Cứ bước chân vào trường là đã nghe nói về cuộc thi với những câu hỏi như: “Trường nào đạt nhiều VOTE nhất?; “Trường nào đấu với trường nào?; “Trường mình đạt bao nhiêu lượt VOTE rồi?;… Rồi thì từng giảng viên cũng thông tin về cuộc thi đến sinh viên của mình trong các tiết học hoặc trên các group chat riêng của lớp. Chính vì vậy, trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, mọi người đều theo dõi cực kỳ sát sao, không bỏ sót một trận đấu nào. Kể cả là lúc nửa đêm, mọi người vẫn cùng nhau thức để tương tác kịp thời qua group trên Zalo nhằm theo dõi từng lượt VOTE để kịp thời phát động khi thấy đối thủ sắp vượt qua. Những lúc ấy thực sự giống như là chơi trò đuổi bắt vậy, rất là thót tim, nhưng cũng lại hết sức kịch liệt và hấp dẫn, khiến tất cả đều trở nên đồng lòng và quyết tâm vì mục tiêu chiến thắng. Đặc biệt là vào giờ phút cuối cùng của trận đấu, mọi người cùng háo hức chờ đợi trong không khí sôi sục và khẩn trương, để đợi đến giờ được công bố tên và bước vào vòng trong. Thực sự cảm giác này giống như là tất cả đang nín thở để chờ đợi giây phút giao thừa hàng năm – thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cực kỳ thiêng liêng và xúc động! Và khi tên Thư viện HUFI được xướng lên, tất cả đã như vỡ òa trong niềm hạnh phúc bởi mọi cố gắng đã được đền đáp xứng đáng! Như vậy, có thể thấy rằng, nếu không có sự ủng hộ, đồng lòng, quyết tâm và đoàn kết một lòng thì Thư viện HUFI khó có thể đạt được ngôi vị quán quân của cuộc thi này. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên đã tích cực bầu chọn cho Thư viện HUFI trong suốt thời gian qua.

* Thầy/cô đánh giá như thế nào về việc tổ chức cuộc thi Best University Library dành cho các trường Đại học, Cao đẳng trong việc tạo ra sân chơi cho học sinh, sinh viên toàn quốc đồng thời cung cấp thông tin hữu ích của tất cả các trường Đại học đến với mọi người. Đặc biệt là các bạn học sinh cấp 3 trong mùa tuyển sinh?

Theo ý kiến cá nhân, tôi đánh giá rất cao ý nghĩa và vai trò của cuộc thi “Best University Library” vừa qua. Bởi lẽ, cuộc thi này không chỉ tạo ra một sân chơi lành mạnh, phù hợp, văn minh và lịch sự dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Đặc biệt, cuộc thi còn giúp nâng cao tình đoàn kết, gắn bó giữa nhà trường và sinh viên. Một mặt, nhà trường có cơ hội giao tiếp nhiều hơn với sinh viên của mình, từ đó có thể thấu hiểu mong muốn, nguyện vọng của các em và từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ của thư viện. Mặt khác, sinh viên cũng có cơ hội thể hiện sự ủng hộ và yêu mến của bản thân đối với Thư viện trường, từ đó nâng cao ý thức tự giác học tập và trau dồi kiến thức. Đó là những mục tiêu to lớn mà cuộc thi này hướng tới. Bên cạnh đó, bằng cách tham gia cuộc thi “Best University Library”, các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc còn có hội quảng bá hình ảnh và giới thiệu những thông tin cần thiết về nhà trường đến với mọi người, đặc biệt là những học sinh chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Chính điều này đã giúp các em biết đến các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước, những ngành học mà các em yêu thích có những trường nào đào tạo, từ đó kích thích sự tìm tòi, khám phá về ngôi trường Đại học hoặc Cao đẳng mơ ước, nhen nhóm lên trong các em ngọn lửa đam mê nhằm tiếp tục chinh phục con đường học vấn ở trình độ cao hơn. Như thế, cuộc thi này đã và đang mang tới những khoảng thời gian cùng nhau đồng hành, sát cánh vì mục tiêu duy nhất, tạo mối liên hệ gắn kết đặc biệt giữa sinh viên và nhà trường, thấm đượm tình thầy trò, để lại những ký ức đẹp đẽ trong đời sinh viên. Đồng thời, cuộc thi còn mang lại giá trị lớn lao trong việc chắp cánh ước mơ cho những thế hệ sinh viên tiếp theo. Vì lẽ đó, tôi hy vọng cuộc thi “Best University Library” và cả những cuộc thi tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức hàng năm với quy mô lớn hơn nhằm tiếp tục truyền lửa cho sinh viên và đề cao giá trị của Thư viện – trái tim của trường học, đồng thời thể hiện tấm lòng tri ân tới tập thể cán bộ và nhân viên Thư viện của các trường trên toàn quốc.

* Thầy/cô hãy chia sẻ một vài điều tới Ban tổ chức và các bạn sinh viên HUFI nhé!

Thay mặt Thư viện và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban tổ chức cuộc thi “Best University Library”. Nhờ có nguồn động viên và tài trợ của Ban tổ chức mà Thư viện HUFI cùng hàng trăm thư viện khác trên cả nước có cơ hội tham gia vào một sân chơi hết sức ý nghĩa và thiết thực này. Bên cạnh đó, để giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi “Best University Library”, bản thân tôi cảm thấy Thư viện HUFI thực sự rất may mắn. Tuy vậy, sự may mắn này không phải ngẫu nhiên mà có, mà đó chính là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm rất lớn của Lãnh đạo trường, tập thể cán bộ, giảng viên và đặc biệt là sinh viên HUFI. Chính các bạn là những người đã làm nên kỳ tích đáng nhớ này. Vì thế, thông qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những bạn sinh viên HUFI trong suốt thời gian qua. Tôi cũng hy vọng tinh thần đoàn kết, máu lửa sôi sục này sẽ tiếp tục được duy trì, từ đó giúp các bạn thêm tin yêu trường lớp và thầy cô hơn, đồng thời cố gắng rèn luyện, tích cực học tập, phát huy khả năng, sở trường của bản thân để có thể chinh phục được những ước mơ của mình! Một lần nữa, tôi xin kính chúc sức khỏe và thịnh vượng tới Ban tổ chức, và xin chúc toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên HUFI sẽ có một năm học tuyệt vời và thành công rực rỡ!

Cảm ơn những chia sẻ của Quý Thầy Cô, mong Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM luôn cất giữ những kỷ niệm đẹp về cuộc thi và chúc Trường ngày càng phát triển và thành công!