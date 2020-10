Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ TP. HCM: Tăng ít nhất 2 điểm

Quảng cáo

Theo đó, điểm trúng tuyển các ngành dao động từ 18 - 22 điểm. Trong đó, ngành Dược có điểm trúng tuyển cao nhất với 22 điểm (tăng 1 điểm so với điểm sàn xét tuyển quy định dành cho khối ngành Sức khỏe). Kế đó là các ngành Kinh doanh quốc tế, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Hệ thống thông tin quản lý với 20 điểm (tăng 2 điểm so với điểm sàn xét tuyển). Các ngành còn lại đều có mức điểm trúng tuyển 18 - 19 điểm, tăng ít nhất 2 điểm so với mức điểm trúng tuyển năm 2019 (khoảng 16 - 22 điểm tuỳ ngành).

Điểm trúng tuyển được tính bằng tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm trúng tuyển cụ thể cho các ngành đào tạo trình độ đại học của HUTECH như sau:

Điểm chuẩn vào 45 ngành đạo tạo của HUTECH.

Trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển tại website của trường (www.hutech.edu.vn) từ 9h00 ngày 5/10/2020. Thời gian xác nhận nhập học: Thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 về HUTECH trước 17h00 ngày 10/10/2020. Nhận giấy báo nhập học: Thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi trực tiếp sẽ được nhận giấy báo nhập học trực tiếp tại Trường. Thí sinh nộp qua bưu điện cần ghi chính xác thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ để Nhà trường gửi giấy báo nhập học qua bưu điện. Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày 5/10 đến ngày 10/10/2020 (từ 7h30 đến 16h30 ngày thứ Hai đến thứ Bảy, và từ 7h30 đến 11h30 ngày Chủ nhật). Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào HUTECH. Song song với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, HUTECH thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đến ngày 15/10 đối với tất cả các ngành trình độ Đại học chính quy theo 02 hình thức gồm Xét tuyển học bạ 3 học kỳ (học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11) và Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn. Điều kiện xét tuyển bao gồm: 1) Tốt nghiệp THPT; 2) Điểm xét tuyển (tính bằng tổng điểm trung bình 03 học kỳ hoặc tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển) đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng ngành Dược, thí sinh cần có học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi và có điểm xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên. Hồ sơ xét tuyển gồm: 1/ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUTECH); 2/ Bản photo công chứng học bạ THPT; 3/ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện (theo địa chỉ như trên). Đây là một trong những đợt nhận hồ sơ cuối cùng theo phương thức xét tuyển học bạ tại HUTECH năm 2020, nên đối với thí sinh chưa may mắn trúng tuyển nguyện vọng, đợt xét tuyển học bạ này có thể chính là cơ hội cuối cùng để trúng tuyển vào ngành học yêu thích. Kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển học bạ dự kiến được công bố vào lúc 8h ngày 16/10/2020.

Quế Sơn