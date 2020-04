Gửi sách miễn phí đến nhà cho sinh viên học

Quảng cáo

Ngày 20/4, PGS. TS Nguyễn Bá Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM cho biết, đã ký thông báo số 393/TB-ĐHGTVT về việc hỗ trợ sinh viên học tập trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM quyết định hỗ trợ sinh viên gói hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó, những sinh viên đăng ký học online trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19, trường sẽ hỗ trợ tiền thuê bao Internet 50.000 đồng/sinh viên/tháng.

Sinh viên trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM trong giờ học.

Hỗ trợ gửi sách đến nhà miễn phí cho sinh viên đặt tại thư viện trường. Năm học 2019 - 2020, trường sẽ dành quỹ học bổng 8 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên. Ngoài ra, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng chưa được nhận hỗ trợ trong học kỳ II năm học 2019 - 2020, có thể nhận được học bổng ngoài ngân sách là 1 triệu đồng/sinh viên.

Trước đó, trường ĐH Mở TP. HCM cũng quyết định chi học bổng hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, hoặc do tình hình xâm nhập mặn gây thiệt hại gia đình sinh viên các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối tượng được hưởng học bổng là: Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học còn trong thời hạn đào tạo theo quy định, sinh viên đã nộp hồ sơ xét cấp học bổng “Tiếp sức đến trường” và học bổng “Vượt khó học tập”; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (sinh viên có cha, mẹ hoặc người giám hộ bị cho nghỉ việc trong thời gian từ tháng 3 đến nay; sinh viên có cha, mẹ hoặc người giám hộ là nông dân gặp khó khăn trong việc bán nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19); sinh viên có gia đình chịu hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến mất mùa, cây trồng chết, gia đình nợ nần. Mức học bổng là 2 triệu đồng/sinh viên.

Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP. HCM hỗ trợ 1 triệu đồng/ sinh viên đang theo học tại trường có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chịu thiên tai hạn, mặn.

Quế Sơn