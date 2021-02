Nhiều trường thành viên ĐHQG TP. HCM công bố chỉ tiêu và phương thức xét tuyển

Trường ĐH Kinh tế - Luật tuyển sinh với 5 phương thức, trong đó đa dạng hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai. Nét mới là năm nay trường mở rộng thêm diện tuyển thẳng với thí sinh giỏi. Theo đó, 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD - ĐT: 5%; Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP. HCM: 15%; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (30 - 60%); Xét kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP. HCM (50%); Xét kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương trình THPT quốc tế bằng tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước).

Trường dự kiến tuyển thêm 5 chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh gồm: Luật Dân sự, Marketing, Toán Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Thương mại điện tử. Tính chung, trường có 44 chương trình đào tạo, trong đó có 18 chương trình chất lượng cao, 8 chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh và một chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp.

Trường ĐH KHTN cũng xét tuyển với 5 phương thức gồm: Xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT (15 - 55%), xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM tổ chức (30 - 60%), xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GĐ - ĐT (4%), xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP. HCM, (4%), xét tuyển thí sinh Việt Nam học phổ thông ở nước ngoài và thí sinh nước ngoài (1%).

Năm học tới, trường ĐH KHTN dự kiến tuyển 3.600 chỉ tiêu, trong đó có một số ngành mới như: Trí tuệ nhân tạo, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Điện tử và Tin học, Toán Ứng dụng...

Chỉ tiêu xét tuyển của trường ĐH KHTN TP. HCM.

Trường ĐH Quốc tế dự kiến tuyển 3.110 chỉ tiêu. Tuy nhiên, gần 2.000 trong số này do trường cấp bằng, còn lại là chương trình liên kết quốc tế. Trường dự kiến xét tuyển với 6 phương thức gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (40 - 60%), xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP. HCM (5 - 15%), xét điểm thi kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM tổ chức (10 - 30%), xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD - ĐT (1%). Đặc biệt, 2 phương thức còn lại do trường tổ chức gồm: Xét tuyển dựa trên điểm kiểm tra năng lực do trường tổ chức (20 - 50%), xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp THPT tại nước ngoài (5 - 10%). Trường cũng mở thêm 2 ngành mới là Quản lý Xây dựng và Khoa học Máy tính.

Trong khi đó, 6 phương thức tuyển sinh của trường ĐH Công nghệ thông tin gồm tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD - ĐT (5%); ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG TP. HCM (18%), xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG TP. HCM tổ chức (50%), xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (25%). Ngoài ra, trường còn xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế uy tín (tối đa 2%) và xét tuyển theo tiêu chí riêng của chương trình liên kết với ĐH Birmingham City, Anh.

Thí sinh tìm hiểu thông tin các trường thành viên ĐHQG TP. HCM.

Khoa Y – ĐHQG TP. HCM áp dụng 7 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD - ĐT; ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP. HCM; dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM tổ chức; xét kết quả kỳ thi THPT; xét kết quả thi THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; dựa vào kết quả các kỳ thi quốc tế; xét tuyển thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành gần. Khoa dự kiến tuyển 330 chỉ tiêu và một ngành mới là Y học Cổ truyền. Trong đó, Y Đa khoa 100 chỉ tiêu, Dược 50 chỉ tiêu, Răng Hàm Mặt 50 chỉ tiêu, Điều dưỡng 70 chỉ tiêu.



Khoa Tư