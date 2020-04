Thầy trò trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng chế tạo thành công hệ thống “ATM gạo”

Quảng cáo

Trước những băn khoăn, làm thế nào để người dân đến nhận quà và gạo được an toàn, tránh tiếp xúc để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Bộ môn Điện tử - Tự động hóa, sản xuất hệ thống điều khiển tự động phục vụ cho việc phát quà và gạo diễn ra an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nhóm nghiên cứu gồm ThS Đào Tăng Tín, TS Phạm Trung Thành và hai sinh viên năm cuối, ngành Điện tử - Tự động hóa là Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Hữu Nghĩa đã nhanh chóng bắt tay vào việc, lên ý tưởng, vẽ bản thiết kế, rồi lắp ráp. Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nhóm đã chế tạo thành công và đưa vào vận hành Hệ thống điều khiển tự động phục vụ cho việc phát gạo và quà đạt được hiệu quả như mong đợi.

Máy "ATM gạo" do giảng viên và sinh viên HIU chế tạo.

Để đảm bảo an toàn, phòng tránh lây nhiễm COVID-19, trường đã phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác an ninh. Người dân đến nhận gạo sẽ được đo thân nhiệt, yêu cầu phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh (cũng do trường sản xuất), trước khi vào máy để bấm nhận gạo và quà.

Từ khi COVID-19 bùng phát và áp dụng giãn cách xã hội, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã có nhiều hoạt động chung tay cùng cộng đồng, như: Nghiên cứu và sản xuất thành công dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh, sản phẩm được Viện Pastuer TP. HCM kiểm nghiệm. Món quà ý nghĩa này, đã được trường trao tặng cho học sinh nhiều trường THPT khu vực TP. HCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh đó, trường cũng phối hợp với Thành Đoàn TP. HCM tặng 1.000 chai nước rửa tay cho tài xế xe buýt – Sài Gòn Bus, và tặng hàng ngàn chai nước dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh cho Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, Trung tâm bảo trợ trẻ em Thủ Đức, Mái Ấm Bà Chiểu… tổng số lượng nước rửa tay mà trường đã trao tặng là 34.000 chai.

Nhà trường cũng phối hợp với UNBD Phường 15 (Quận Bình Thạnh) và Phường Hòa Thạnh (Quận Tân Phú) tổ chức phát gạo và quà cho 1.400 người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

PGS. TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tặng quà cho người dân. Người dân được sinh viên hướng dẫn vào khu vực rửa tay, sát khuẩn trước khi nhận. Sinh viên hướng dẫn người dân thao tác trên "ATM gạo".



