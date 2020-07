Việt Nam và New Zealand ký cam kết hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn 2020 – 2023

Theo đó, bản Kế hoạch Hợp tác Chiến lược 2020 – 2023 sẽ triển khai các sáng kiến ở nhiều lĩnh vực giáo dục giữa New Zealand và Việt Nam, bao gồm chương trình liên kết ở bậc đại học, mô hình giáo dục cấp tiến về đào tạo trực tuyến và đào tạo kết hợp (blended learning), tăng cường hợp tác giữa các trường trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, cũng như các chương trình kết nối cựu du học sinh.





Trong đó, các mô hình giáo dục cấp tiến về đào tạo trực tuyến và đào tạo kết hợp (blended learning) là đặc biệt cần thiết đối với việc tăng cường hợp tác giáo dục giữa hai nước trong bối cảnh hậu COVID-19.





New Zealand tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu giáo dục của thế kỉ 21, hướng tới đào tạo một thế hệ sinh viên tốt nghiệp được trang bị tốt về kiến thức, kiện toàn các kỹ năng cần thiết để sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu mới của thị trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.





Chương trình ký kết diễn ra sáng ngày 21/7/2020.

Ông Grant McPherson, Tổng Giám đốc Điều hành, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cho biết, việc tái ký bản Kế hoạch Hợp tác Chiến lược là cơ hội then chốt để thúc đẩy mối quan hệ đối tác giáo dục lâu dài giữa New Zealand và Việt Nam. “Chúng tôi đánh giá cao sự năng động và đa dạng mà học sinh, sinh viên Việt Nam mang đến cho các trường New Zealand cũng như đất nước của chúng tôi. New Zealand rất vui mừng chào đón ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đến học tập trong những năm gần đây. Với uy tín không ngừng tăng cao trên trường quốc tế của nền giáo dục New Zealand, chúng tôi cam kết tăng cường các cơ hội mang nền giáo dục đẳng cấp của New Zealand gần hơn với học sinh sinh viên Việt Nam, đồng thời tiếp tục thiết lập quan hệ đối tác gần gũi cùng Bộ GD - ĐT”, ông chia sẻ thêm.





Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Bộ GD - ĐT Việt Nam ký văn bản ghi nhớ.

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cũng chia sẻ niềm vui khi bản Kế hoạch Hợp tác Chiến lược được tái ký vào năm 2020 – năm đánh dấu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam. Bà Wendy Matthews đánh giá: “Quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố trong những năm gần đây, và giáo dục luôn là một lĩnh vực quan trọng trong mối quan hệ này. Tôi vui mừng chứng kiến ngày càng nhiều các trường New Zealand trở thành đối tác với trường Việt Nam – đồng hành cùng nhau trong việc phát triển các cách tiếp cận sáng tạo, lấy người học làm trung tâm. 2020 là năm đánh dấu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tôi tin rằng bản Hợp tác Chiến lược về Giáo dục sẽ là một nền tảng hiệu quả để đưa quan hệ hợp tác giáo dục của Việt Nam và New Zealand tiến xa hơn, thành công triển khai các chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh sinh viên hai nước”.



New Zealand đứng đầu trong khối các quốc gia nói tiếng Anh và đứng thứ ba thế giới về hệ thống giáo dục chuẩn bị kỹ năng cho tương lai, theo bảng Xếp hạng Chỉ số Giáo dục cho Tương lai 2019 (Worldwide Educating for the Future Index 2019). Tính đến năm 2018, có hơn 2.700 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand, trong đó, có 600 học sinh trung học, đạt tăng trưởng 40% so với cùng kì năm trước đó. Thống kê cũng cho thấy số lượng sinh viên Việt Nam tại các trường đại học New Zealand đã tăng 8% so với cùng kì năm trước. New Zealand cũng có Học bổng của Thủ tướng dành cho sinh viên trao đổi ở khu vực Châu Á (Prime Minister’s Scholarships for Asia) được khởi động từ năm 2013. Tính đến nay, đã có 143 sinh viên New Zealand chọn Việt Nam làm điểm đến để thực tập và nghiên cứu.

Hà Chi