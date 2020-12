Hành trình giảm cân truyền cảm hứng của nữ sinh viên Báo chí

Nguyễn Trà My, sinh viên năm ba, Học viện Báo chí và Truyên truyền có vẻ ngoài hoạt bát, tham gia nhiều hoạt động tập thể đã giảm cân thành công để lột xác trở thành một cô gái ngày càng xinh đẹp, trở thành người truyền cảm hứng cho những bạn trẻ có câu chuyện giống mình. Với My, kết quả hiện tại là cả một hành trình kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ chứ không phải là một phép màu hay điều kì diệu nào.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, My kể: “Những năm tháng cấp ba mình rất béo, có thời gian đỉnh điểm là gần 90kg. Năm lớp 12, trường mình có tổ chức chương trình prom để kết thúc những năm tháng cấp ba, đây là sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi con người và chỉ diễn ra một lần duy nhất. Trong đêm hội đó, ai cũng sẽ chọn lựa cho mình những bộ váy áo đẹp nhất, lấp lánh nhất để được tỏa sáng. Bản thân mình khi đứng nhìn các bạn xúng xính đi mua chọn váy áo mới, mà mình thì không mua được gì vì thân hình quá khổ nên thấy khá buồn.

Tới đêm hội mình đã phải mặc một chiếc váy đen rộng thùng thình duy nhất mua từ trước để tới dự lễ prom. Thực tâm là mình cũng đã có sự so sánh bản thân với các bạn và thấy rất chạnh lòng. Mình không dám chụp nhiều ảnh và không nói chuyện với mọi người xung quanh, chỉ khi nào chụp ảnh tập thể thì mình mới đứng vào để chụp chung cho có đủ mặt tập thể lớp.

Những ngày tháng đó thật sự rất áp lực, mình tự thấy bản thân mình “khổng lồ“ hơn các bạn xung quanh và dần dần mình tự tách riêng khỏi mọi người. Mình trở nên tiêu cực hơn và bắt đầu giảm cân bằng cách không ăn gì, việc giảm cân theo phương pháp nhịn ăn của mình đã kéo theo rất nhiều hệ lụy.

Khi bản thân mình nhịn ăn như vậy thì mình không có một chút sức lực nào để học tập và làm những việc mà thường ngày mình vẫn làm, mình uể oải và sức khỏe của mình yếu dần đi. Và đỉnh điểm là giữa lớp 12, mình có ngất trước cửa nhà do quá mệt và đói, mình bị hoa mắt chóng mặt và suy nhược do phương pháp giảm cân không hợp lí.

Khi mình bị ngất, may mắn là có chú chó nhà mình nuôi đã chạy qua, chạy lại khiến mình tỉnh lại. Mình cố gắng vào được nhà và phải uống nước đường gừng để hồi lại thể lực. Lúc ấy mình nhìn đồng hồ thì là gần 12 rưỡi, có nghĩa là mình đã ngất ở ngoài cửa gần 30 phút. Thời điểm đó, gia đình mình không có ai ở nhà, cho nên tới giờ bố mẹ cũng không biết là mình đã từng bị như vậy. Và từ giây phút đó, vì quá sợ nên đã lại ăn như bình thường, thậm chí mình còn tăng số lượng thức ăn nạp vào trong một ngày nhiều hơn trước.

Sau khi bình tĩnh lại, mình quyết định tìm hiểu việc giảm cân một cách nghiêm túc và khoa học. Mình bắt đầu tìm đến phương pháp Eatclean. Đầu tiên mình xem trên Youtube để tìm hiểu qua các bài tập cũng như cách thức ăn uống sao cho khoa học nhất. Nhưng cuối cùng, bản thân mình đã phải đích thân tới phòng tập và thuê PT riêng để lên cho mình một thực đơn eatclen hợp lí thì mình mới có thể có một hành trình giảm cân thành công được. Xem trên mạng cũng là một cách hay nhưng vì mỗi cá thể có một tạng người, vóc dáng riêng nên không thể dùng cách đó để áp dụng cho tất cả mọi người được.

Đi vào chế độ, mình hoàn toàn bỏ cơm trắng và thay bằng khoai lang luộc hoặc yến mạch. Bên cạnh đó thì mỗi bữa ăn phải có đủ ba chất là tinh bột – đạm – chất xơ.

Trong một tuần đầu, mình không giảm cân, thậm chí cân nặng còn tăng thêm, do mình chưa biết cách đo đạc lượng đồ ăn quy định cần nạp, mà mình còn đi tập nên càng đói và lại càng ăn nhiều. Sau đó, mình lại phải một lần nữa điều chỉnh bản thân, nghiêm khắc hơn với chính mình. Sau 2 tuần mình đã có thể thích nghi với thực đơn mới và thực đơn đó mình vẫn đang duy trì cho tơi thời điểm hiện tại.

Ăn uống thì sẽ phải đi đôi với tập luyện để có một cơ thể thực sự săn chắc và khỏe mạnh, tập để chính bản thân mình ngày càng khỏe vè đẹp hơn.”

Sau một thời gian kiên trì thì hiện Trà My chỉ còn 58kg. Với chiều cao 1m70, vóc dáng hiện tại của cô nàng rất cân đối, xinh đẹp. Sự thay đổi ngoại hình đã đem lại cho cô gái 20 tuổi một cuộc sống mới.



My tâm sự, cô đã tự tin vào bản thân nhiều hơn, thoải mái trò chuyện, kết bạn cùng mọi người. Cô thỏa sức diện các bộ trang phục đẹp mà trước đây chưa từng nghĩ rằng mình có thể mặc. “Mình tự tin hơn rất nhiều với ngoại hình hiện tại của mình. Mình như tìm lại được đúng bản chất, một người năng nổ thích giao lưu nói chuyện, không còn gò bó trong chính thế giới riêng mà bản thân mình tự tạo ra nữa."

Hình ảnh trước và sau khi giảm cân của Trà My.

Đặc biệt là vừa qua Trà My đã đăng kí tham gia và lọt Top 20 cuộc thi Press Beauty – một cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.



Trà My đã trở thành nguồn cảm hứng, “chuyên gia” tư vấn cho rất nhiều bạn trẻ khác có câu chuyện giống cô trong quá khứ. Những người bạn cấp 2 từng học với My thậm chí còn đùa vui rằng họ như đang nói chuyện với một người khác chứ không phải cô bé mũm mĩm, rụt rè ngày xưa.

My chia sẻ: “Bạn sẽ cảm thấy tổn thương, chán nản, nhưng càng chăm chỉ bạn sẽ càng thấy kết quả. Thân hình của bạn đẹp đến mức nào không tỉ lệ thuận với sức tạ bạn nâng, mà tỉ lệ thuận với cách bạn nỗ lực nâng chúng lên mỗi ngày.”

Nguyễn Huế