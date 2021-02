Nam sinh trường Đại học Y từng ước mơ làm chiến sĩ công an: “Không hối hận khi chọn nghề y“

Suốt những năm trung học, ước mơ của Đạt là trở thành một chiến sĩ công an. Thời điểm đó, nghề y đối với anh chàng chẳng có nhiều ấn tượng ngoài hình ảnh những chiếc áo blouse trắng chữa bệnh cho bệnh nhân. Đến cuối năm lớp 12, vì một vài lý do, 9X đành tạm hoãn giấc mơ làm công an và học thêm môn sinh để chuyển hướng sang trường Đại học Y. Trong thời gian ngắn ôn thi, Đạt đỗ vào chuyên ngành Y đa khoa với số điểm cao.

“Lúc nhập học, mình đã có chút lo lắng không biết bản thân mình có phù hợp hay làm tốt công việc là một bác sĩ hay không. Sau thời gian học tập và đi thực tập trải nghiệm thực tế, mình dám khẳng định bản thân ngày càng yêu thích công việc này. Mình muốn học tập thật tốt, nắm vững chuyên môn để có thể cứu chữa cho nhiều bệnh nhân hơn.” – Anh chàng tâm sự.

Ở trường, Đạt là một sinh viên năng động và hết mình trong các dự án, hoạt động cộng đồng. Hiện tại, 9X đang là Đội trưởng đội Sinh viên tình nguyện của trường, đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường; Phó Chủ nhiệm CLB Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học Y Hà Nội SISC. Ngoài ra, anh chàng còn là thành viên dự án Thúc đẩy Hợp tác và Phát triển Năng lực Sinh viên Y – POSEIDONS. Đạt cũng là một trong những cái tên được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường trước sự hỗ trợ tích cực trong phòng chống dịch COVID-19.

Các hoạt động tình nguyện Đạt tham gia hướng tới các đối tượng yếu thế, đặc biệt là các bệnh nhân, những người phải điều trị trong các bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe. 9X cho rằng, những đối tượng này không chỉ đơn thuần có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe mà còn là những người cần được chăm sóc, giúp đỡ trong xã hội.

Vừa học vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa, Đạt phải đối mặt với thử thách cân bằng thời gian học tập hiệu quả và thực hiện tốt các dự án mình đang theo đuổi. “Chính bởi cả hai đều hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau về mặt chuyên môn và thực tiễn đã giúp cho mình hiểu và yêu hơn công việc mà mình lựa chọn.” – Đạt chia sẻ.

Nói về kỉ niệm đáng nhớ, 9X bồi hồi “Mình không quên được những ngày đi trực ở bệnh viện trong thời gian học lâm sàng. Ở đó, mình được trực tiếp đón tiếp và thăm khám cho bệnh nhân. Có rất nhiều tình huống lần đầu mình mới được gặp và từ đó mình cũng học được nhiều bài học quý giá từ các bác sĩ, anh chị dày dặn kinh nghiệm. Ngoài chuyên môn, mình học được từ những thứ nhỏ nhất, dần trở thành người biết quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu. Tất cả quyết định, chẩn đoán đều phải thật chính xác, đòi hỏi bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn.”

Đúc rút từ những kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức chuyên môn và chia sẻ từ các anh chị đi trước, Đạt dự định sẽ đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp và sáng tạo ở trường. “Khởi nghiệp trong môi trường y vẫn là một khái niệm khá xa lạ đối với sinh viên trong trường. Mình mong muốn có thể tận dụng tối đa nguồn lực và giải quyết các vấn đề hóc búa hơn trong ngành."

9X đang cố gắng học tập, nghiên cứu và tìm cho mình những cơ hội mới để mở mang tri thức, tạo nên nhiều giá trị tích cực cho xã hội. “Y là một nghề đáng trân trọng và cũng ẩn chứa không ít rủi ro. Là thế hệ trẻ, mình ý thức rất rõ được trách nhiệm của bản thân để làm sao xứng đáng với hai chữ “Bác sĩ”. Trong ngày thầy thuốc Việt Nam, mình cầu chúc cho các y, bác sĩ luôn có sức khỏe tốt, yên tâm công tác, sớm đẩy lùi dịch bệnh.”

Hương Thảo