Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại giỏi, luyện Taekwondo và ước mơ trở thành MC

Là một học sinh xuất sắc với 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi bậc học phổ thông. Cô gái mang trong mình niềm đam mê và thích thú với các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Vật lý. Huệ Chi đã giành danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố môn Vật lý ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trong nhiều năm liền.

“Mình luôn cảm thấy hứng thú với các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống xung quanh, từ nhỏ mình đã tìm kiếm các sách truyện về khoa học để có thể giải thích các hiện tượng ấy. Và khi lớn lên được học kiến thức thì mình thật sự say mê với môn Vật lý”.

Nhờ sự động viên của bố mẹ, sự tư vấn của nhiều người thân trong gia đình, và mong muôn sở hữu sự nghiệp kinh doanh riêng trong tương lai, Huệ Chi đã lựa chọn mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân sau 12 năm đèn sách. Giữ vững phong độ, Huệ Chi luôn là một sinh viên gương mẫu với kết quả học tập tốt ở trường Đại học, nhiều lần nhận được học bổng khuyến khích học tập ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Khi mới còn là cô bé sinh viên năm nhất vào trường, Huệ Chi đã chủ động tìm hiểu về các câu lạc bộ trong trường và quyết định lựa chọn câu lạc bộ thuyết trình MC. Ngay từ nhỏ, cô gái này đã bộc lộ khả năng nói chuyện trước đám đông vô cùng tự tin, đến khi lên Đại học thì đã dễ dàng chinh phục các anh chị nhờ khả năng hoạt ngôn và vô cùng duyên dáng, vượt qua rất nhiều các bạn sinh viên khác để chính thức được tham gia vào ban MC.

“Những ngày đầu được cầm mic ở những sân khấu lớn, mình vô cùng hồi hộp, đứng trên sân khấu người mình run lên. Có lần mình đã nhận về những lời chê trách vì chuẩn bị kịch bản, trang phục chưa tốt. Mình thật sự rất buồn và thất vọng. Mình tự ti, thậm chí đã từng nghĩ là sẽ từ bỏ, nhưng sau tất cả thì mình biết chỉ khi đứng trên sân khấu mình mới cảm thấy thật sự hạnh phúc”.

“Những năm tháng ở trường Đại học, mình không chỉ được học tập và trau dồi kiến thức chuyên môn về kinh tế và quản trị kinh doanh, mình còn có cơ hội được phát triển những sở trường khác của bản thân như công việc dẫn chương trình. Nhận được sự yêu mến và tin tưởng của thầy cô, mình đã được đảm nhiệm vị trí dẫn dắt nhiều sự kiện quan trọng của nhà trường”, Huệ Chi chia sẻ.

Chi hiện đang là cố vấn chuyên môn của ban MC thuộc CLB Thuyết trình MC – trường Đại học Kinh tế Quốc dân và là gương mặt MC quen thuộc của các sự kiện trong và ngoài trường.

Năm 2019, Huệ Chi đã xuất sắc vượt qua hơn 400 thí sinh đến từ các trường THPT, Cao đẳng, Đại học khu vực miền Bắc để trở thành Quán quân của cuộc thi The Next MC – cuộc thi người dẫn chương trình chuyên nghiệp do Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Cung Văn hóa thanh niên Hà Nội và hội MC trẻ thành phố Hà Nội tổ chức.

“Mình đã từng rất nhiều lần đứng phía sau sân khấu để tổ chức các sự kiện, hỗ trợ cho người khác. Nhưng từ bé mình đã luôn có ước mơ được tỏa sáng, được cất lên tiếng nói của mình và được mọi người vỗ tay”.

“Mình thật sự rất hạnh phúc khi trở thành quán quân của một cuộc thi MC tầm cỡ đến vậy. Sau cuộc thi mình được nhiều người biết đến hơn, cũng có thêm cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp”, Chi chia sẻ.

Từ khi còn là sinh viên, Huệ Chi đã nhận được rất nhiều lời mời cộng tác với vai trò là MC như: trở thành MC bản tin hằng tuần của kênh thông tin về thị trường tài chính dubaotiente, MC dẫn dắt Talkshow tư vấn sức khỏe của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, MC chương trình thời trang nhí…

Cô gái này còn đang giữ vị trí gương mặt đại diện – đại sứ sinh viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, là cầu nối giữa doanh nghiệp viễn thông hàng đầu với ngôi trường Chi đang theo học: “Mình rất vui khi được hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau ở nhiều vị trí khác nhau, điều đó giúp mình vừa có thể làm công việc dẫn chương trình yêu thích, mà còn có thể ứng dụng những kiến thức chuyên môn đã được học và trau dồi thêm nhiều kiến thức xã hội bổ ích khác”.

Bên cạnh công việc học tập và tình yêu lớn với MC, cô gái này còn đặc biệt yêu thích thể thao và dành rất nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe. Được biết, Huệ Chi là một thành viên rất tích cực của CLB Taekwondo NEU.

“Việc tập luyện thể thao giúp mình giảm căng thẳng, rèn luyện sức khỏe và có thêm những người bạn trong cuộc sống”, Chi cho biết.

“Mình rất tự hào khi sinh ra là một cô gái bình thường, nhưng mỗi ngày lớn lên mình lại nỗ lực rất nhiều để biến bản thân thành những phiên bản tốt hơn của chính mình. Mình biết ước mơ lớn nhất của mình là trở thành người dẫn chương trình và mình luôn cố gắng tìm mọi cách, học tập, trau dồi, chắt chiu từng cơ hội để biến nó thành hiện thực như hôm nay. Mình hy vọng các bạn cũng sẽ tìm kiếm được đam mê của mình, theo đuổi nó đến cùng và đừng bao giờ bỏ cuộc nhé”.

Tú Chân