Trung Be - Chàng diễn viên triệu view của trường Kiến Trúc

SVVN - Tuy là một diễn viên tay ngang nhưng Trung Be luôn mang tới cho khán giả những vai diễn đầy màu sắc. Trung Be là một sinh viên Kiến Trúc năng nổ trong các hoạt động của trường và đạt thành tích tốt trong học tập. Ngoài ra, mọi người còn biết tới hình ảnh Trung Be nhiều hơn trên các mạng xã hội.