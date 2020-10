Vẻ đẹp trong veo tựa ‘nàng thơ’ của nữ sinh trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ Thanh Bình đã có niềm say mê với âm nhạc. Bên cạnh đó, 10X cũng rất yêu mến trẻ con và thích nghề giáo viên mầm non của mẹ. Chính vì vậy, cô bạn đã quyết định đăng ký dự thi vào khoa Giáo dục Mầm non, chuyên ngành Âm nhạc của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Nét đẹp trong veo của cô nữ sinh chuyên ngành Âm nhạc

Khi mới lên đại học, Thanh Bình khá bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới. Tuy nhiên, với tính cách hòa đồng và nhiệt tình, Bình luôn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ tận tình từ thầy cô, bạn bè. Ở trường, Thanh Bình cũng rất năng nổ tham gia các phong trào văn nghệ, hoạt động ngoại khóa.

Chia sẻ về dự định sau này, Bình cho biết bản thân muốn làm giáo viên mầm non, dạy nhạc và đàn hát cho trẻ nhỏ. Song cô gái 19 tuổi cũng không giấu ước mơ được trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng hoặc phát triển kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Khi được hỏi về quan điểm “Xinh đẹp cũng là một loại tài năng, nhất là với những người làm nghệ thuật”, Thanh Bình thẳng thắn bày tỏ: “Mình nghĩ quan niệm này không sai, nhưng không đầy đủ. Bởi với mình, xinh đẹp là một loại may mắn, có thể giúp bản thân có được sự khởi đầu dễ dàng và thuận lợi hơn một chút.

Tuy nhiên, vẻ đẹp bên ngoài chỉ là một điểm cộng, còn để đi xa và khẳng định được bản thân, vẫn cần có tài năng thật sự. Vì vậy, thay vì nghĩ xinh đẹp là tài năng và chờ đợi sự may mắn, mình cho rằng mỗi người cần phải tự trau dồi và rèn luyện để tạo ra cho mình một tài năng, một giá trị đích thực”.

Hiện tại, Thanh Bình đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò người mẫu ảnh. 10X cho biết, cô bén duyên với công việc này chỉ hơn một tháng. Là người mới, còn thiếu kinh nghiệm nên Bình rất chăm chỉ học hỏi và lắng nghe sự góp ý từ mọi người xung quanh.

Dần dần, kỹ năng và cách tạo dáng trước ống kính của Thanh Bình đã được cải thiện. Cô bạn nhanh chóng trở thành mẫu quen của một số nhiếp ảnh gia tại Thủ đô.

Ngoài ra, Thanh Bình còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh ngay từ sớm. Với niềm say mê son môi, cô gái sinh năm 2001 bắt đầu tìm hiểu và tập bán online khi đang học lớp 12. Nhờ sự gần gũi và nhiệt tình tư vấn, Bình đã thu hút được một lượng khách hàng tương đối ổn định.

Một ngày của Thanh Bình diễn ra rất bận rộn, gần như không có thời gian rảnh rỗi. Buổi sáng đi học, chiều đi chụp mẫu, thời gian buổi tối cũng được san sẻ giữa việc đi dạy gia sư và lên đơn, giao hàng cho khách.

Vất vả là thế, nhưng không vì vậy mà Thanh Bình tỏ ra thiếu sức sống hay mệt mỏi. Ngược lại, trên gương mặt cô gái trẻ lúc nào cũng tươi tắn với nụ cười thường trực trên môi. Đối với Bình, được cống hiến cho công việc cũng là một kiểu niềm vui và sở thích rất riêng.

Việc đi làm sớm đã khiến Thanh Bình ngày càng chững chạc và trưởng thành hơn. Những kỹ năng mềm và kinh nghiệm biểu diễn trước ống kính cũng giúp Bình ngày càng hoàn thiện bản thân, tạo ra những cơ hội làm việc mới.

Dù không tiết lộ về mức thu nhập hiện tại, song Bình khẳng định bản thân hoàn toàn độc lập về tài chính. Cô bạn có thể tự chi trả học phí và sinh hoạt sống tại Hà Nội mà không phải phụ thuộc vào bố mẹ.

Đằng sau vẻ ngoài “bánh bèo”, Thanh Bình tự nhận xét bản thân là một người mạnh mẽ và cá tính. Bởi vậy, 10X không ngại đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

“Mình thích trải nghiệm, thích tự lập và tự lo từ sớm nên bản thân đã quá quen với những khó khăn thử thách. Trải qua những biến cố càng giúp mình chững chạc, biết suy nghĩ cho gia đình. Quan điểm của mình là không có con đường nào trải hoa hồng dẫn đến thành công, do đó phải luôn cố gắng vì chính mình và những người thân yêu”, Bình bộc bạch.

Chia sẻ về thần tượng, Thanh Bình cho biết rất hâm mộ nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Cô bạn không chỉ học hỏi được từ chàng hoàng tử ballad các kỹ năng âm nhạc mà cả cách ứng xử trong nhiều tình huống. Tuy nhiên, Bình không hướng đến hình tượng của bất kỳ ai mà chỉ học hỏi những điều hay để phát triển và hoàn thiện chính mình.

Trong thời gian sắp tới, Thanh Bình sẽ tập trung học tập tại giảng đường, tiếp tục công việc dạy gia sư, làm mẫu ảnh và kinh doanh online. Bên cạnh đó, cô nữ sinh chuyên ngành Âm nhạc cũng muốn tìm kiếm cơ hội và thử sức trong nhiều lĩnh vực khác.

Đào Hà