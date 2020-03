Mong rằng bạn nhớ trân trọng cả những điều khó chịu nhỏ bé

Quảng cáo

Bất kỳ ai, vào bất kỳ ngày nào, cũng gặp một vài chuyện bực mình nho nhỏ. Có người dễ dàng bỏ qua, chẳng nghĩ đến. Nhưng cũng có những người giữ tâm trạng khó chịu suốt cả ngày và cho rằng mình xui xẻo hơn những người khác.

Ai cũng gặp những chuyện xui xẻo, nhưng có những người khó chịu nhiều hơn những người khác.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn nhớ vụ khủng bố kinh hoàng ở New York, Mỹ, vào ngày 11/9/2001, thì bạn có thể thấy những câu chuyện sau đây là những bài học lớn. Khi phỏng vấn những người sống sót sau thảm họa này, thì có một số người đã may mắn không đến công ty - đặt tại một trong hai tòa tháp đôi - vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, vì những điều rất tình cờ:

- Người đứng đầu của một công ty lớn đã sống sót vì hôm đó là ngày đầu tiên con trai ông đi học mẫu giáo và ông phải đưa con đến trường, không đi làm đúng giờ được.

- Một người khác còn sống vì hôm đó là đến lượt anh phải mang bánh donut tới công ty nên anh phải đi mua.

Một người vì phải đi mua bánh mà thoát khỏi thảm họa.

- Một phụ nữ đi làm muộn vì đồng hồ báo thức bị hỏng, không kêu đúng giờ.

- Một người khác đi muộn vì bị tắc đường do có một vụ va chạm giao thông.

- Một người khác bị lỡ chuyến xe bus.

- Một cô gái chẳng may làm đổ thức ăn lên bộ quần áo đi làm và phải quay về thay đồ.

- Một người bị hỏng xe: Buổi sáng hôm đó, chiếc xe đã không thể nổ máy.

- Một người đã chuẩn bị ra khỏi nhà nhưng rồi điện thoại reo và người đó phải quay vào nghe máy.

- Một người có con nhỏ và vì con quấy nên đã không chuẩn bị kịp để đi làm đúng giờ.

- Một người gọi mãi mà không có taxi.

Có người vì gọi mãi không được taxi mà cũng thoát nạn.

- Có một trường hợp ấn tượng hơn nữa: Một người đàn ông hôm đó đi đôi giày mới đi làm. Ông đã đi bằng mấy phương tiện giao thông công cộng để tới được nơi, nhưng khi chưa kịp đến công ty thì ông bị đau chân, do đôi giày mới làm chân ông sưng lên. Ông đành phải rẽ vào một tiệm thuốc mua băng y tế để dính vào chỗ đau. Đó là lý do ông ấy đã không tới công ty đúng giờ. Và đó là lý do mà bây giờ ông ấy vẫn còn sống.

Cho nên, tôi nghĩ rằng, khi bạn bị kẹt xe, hoặc bị lỡ một chuyến thang máy, hoặc định ra khỏi nhà mà lại nhớ ra việc gì đó nên phải quay lại một vài phút…, khi bạn gặp tất cả những điều lặt vặt khiến bạn bực mình, hãy nghĩ rằng có lẽ đó chính là những việc bạn nên làm, những việc nên xảy ra vào đúng thời điểm đó…

Khi bạn bị kẹt xe, biết đâu, đó cũng là một điều may mắn?

Và lần sau, nếu chẳng may buổi sáng của bạn không như ý: Bạn làm bẩn bộ quần áo đẹp đã chuẩn bị sẵn, bạn không tìm thấy chìa khóa xe, bạn toàn gặp đèn đỏ…, xin đừng giận dữ; rất có thể đó là cách sắp xếp của cuộc sống dành cho bạn.

Ai cũng có lúc gặp những chuyện không may hoặc không vừa ý, nhưng cách chúng ta phản ứng lại những chuyện đó sẽ tạo nên điều khác biệt. Đành rằng trong cuộc sống có những rủi ro không thể tránh được - và đó là điều tất nhiên. Nhưng nếu bạn để ý và suy nghĩ theo cách tích cực, có thể bạn sẽ thấy rằng, tất cả những điều khó chịu nho nhỏ có thể lại là những điều tốt đẹp. Chỉ cần bạn nhìn khác đi, nghĩ khác đi.

Tôi đã không thay đổi, giờ tôi chỉ nhìn mọi thứ một cách khác đi.

Mong rằng bạn luôn nhớ như vậy mỗi khi gặp chuyện bực mình, và nghĩ xem chúng có thể có ích cho bạn như thế nào.

THỤC HÂN (dịch)