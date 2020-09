The Art Of Marvel Studios Avengers Infinity War (Cuộc Chiến Vô Cực) phát hành tại Việt Nam

THÔNG TIN TÁC PHẨM Tên tác phẩm: The Art Of Marvel Studios Avengers Infinity War (Cuộc Chiến Vô Cực) Thương hiệu: Shinebooks Tác giả: Marvel Dịch giả: Phi Yến Khổ sách: 24x20cm Số trang: 344 trang Nhà xuất bản: Thế giới Giá bìa bản đặc biệt: 350.000 VNĐ - Bản đặc biệt kèm hộp cứng. Giá bìa Bản thường: 299.000 VND Dự kiến phát hành: 30/9/2020 Sách in bìa mềm, full màu giấy Cmatt 100.