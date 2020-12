Chặng đường 10 năm của CLB Âm nhạc và Nghệ thuật HLU

Sáng ngày 28/11, tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền đã diễn ra buổi workshop: To Creativity And Beyond. Với chủ đề: “Từ ý tưởng sáng tạo đến sản phẩm thiết kế”, sự kiện đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham dự.