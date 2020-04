Quảng cáo

Chị có thể cho biết ý tưởng để hình thành cuốn sách “Chang hoang dã-gấu”? Thông điệp chính của cuốn sách này là gì?

Chang hoang dã là một dự án được ấp ủ từ rất lâu rồi. Trang có ý tưởng làm sách tranh cho các bạn về thiên nhiên môi trường từ hồi còn đang đi học, và cũng đã bắt đầu viết nháp những ý tưởng, những câu chuyện để đưa vào sách tranh... Sau đấy khi bắt tay vào làm thì lại được Kim Đồng liên hệ để mời mình làm sách cho trẻ em, thế là mình giới thiệu luôn với họ về dự án Chang hoang dã. Từ lúc chính thức bắt tay vào làm cho đến khi có sách ra mắt độc giả là khoảng 2 năm.

Chang hoang dã sẽ là một series chứ không chỉ là một cuốn sách tranh đơn lẻ. Cuốn đầu tiên về Gấu, cuốn thứ hai về Voi... lần lượt Chang sẽ kể với các bạn về câu chuyện của các loài động vật hoang dã, những câu chuyện về công tác bảo tồn rất chân thực mà có lẽ các bạn chưa được nghe bao giờ.

Nguyễn Trang với công việc thường ngày của mình

Lý do Trang chọn gấu để thực hiện cho cuốn sách đầu tiên, đó là vì vô tình chứng kiến cảnh Gấu bị hút lấy mật từ năm 8 tuổi mà Trang nhận ra bảo tồn động vật hoang dã chính là công việc mà mình muốn dành cả đời để theo đuổi. Chang hoang dã có nhân vật chính là Sorya - là vì kỷ niệm sâu sắc mà Trang có khi mới gặp cô bé con này. Như các bạn sẽ thấy ở trong truyện, Sorya là một cô bé gấu rất tội nghiệp: Mới chỉ khoảng hai tuần tuổi đã bị thợ săn bắt, mẹ bị giết và bị bán để làm thú cảnh. May mắn là Sorya đã được cứu hộ, nhưng ngay cả như vậy thì cô bé Sorya cũng vẫn phải đối mặt với những chấn thương về thể chất và tinh thần, vì thế mà Sorya “còi” hơn các bạn đồng trang lứa khác trong khu “nhà trẻ” dành cho gấu con mồ côi, bị các bạn bắt nạt nhưng vẫn chịu trận chứ không dám đứng lên tự bảo vệ mình. Thật sự lần đầu tiên gặp, nhìn ngắm và tìm hiểu về Sorya, Trang đã nghĩ nhất định phải để mọi người biết đến câu chuyện của Sorya.

Bìa của cuốn sách đầu tay của cô bạn

Với cuốn sách này chị sẽ kỳ vọng điều gì?

Nội dung của series sách Chang hoang dã - như đã nói ở trên, là đề cập đến các vấn đề nhức nhối trong ngành bảo tồn. Mỗi cuốn sách sẽ về một loài động vật đang hoặc đã từng sinh sống ở Việt Nam nhưng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao (hoặc đã tuyệt chủng) do tác động xấu của con người. Trang hi vọng những câu chuyện rất chân thật và những kiến thức thực tế, sinh động của các loài động vật hoang dã sẽ chạm được đến trái tim người đọc mà từ đó khiến họ hiểu rõ hơn về thiên nhiên, thêm yêu thiên nhiên nhiều hơn và sẽ có những hành động để bảo vệ thiên nhiên và môi trường của chúng ta.

Cuốn sách cũng mang lại thông điệp về bình đẳng giới,thông qua cuốn sách này, mình muốn thủ thỉ với các cô bé, và các ông bố bà mẹ rằng, các cô bé cũng có cá tính ngất trời, các cô bé cũng có những ước mơ cực kỳ vĩ đại và lớn lao, các cô bé cũng có sức mạnh vô song để biến mơ ước của mình thành sự thật. Các cô bé cũng có thể trở thành nhà khoa học, thành nhà du hành vũ trụ, thành kỹ sư, giáo sư toán, thành nhà bảo tồn động vật hoang dã... thành những nhân vật vĩ đại trong lịch sử. Vậy, người lớn chúng ta đừng gò ép các cô bé vào một bóng mây màu hồng mà hãy để các cô tự phát triển cá tính và theo đuổi điều mình mong ước nhé. Nó cũng giúp các ông bố, bà mẹ, và cả các em hiểu rõ hơn về công việc của một nhà bảo tồn, và biết đâu từ đó mà các em cũng sẽ nuôi dưỡng mơ ước trở thành một nhà bảo tồn động vật hoang dã trong tương lai.

Nguyễn Trang là nhà bảo tồng ĐVHD và là người sáng lập và Giám đốc điều hành WildAct - Tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam

Dưới góc độ là nhà bảo tồn động vật hoang dã, chị đánh giá như thế nào về sự tham gia của người trẻ Việt Nam trong vấn đề này?

Sự tham gia tích cực và hưởng ứng của các bạn trẻ về việc bảo tồn ĐHVD là niềm hi vọng đối với thiên nhiên Việt Nam. Chỉ cần so sánh với thực trạng cách đây 5, 10 năm thôi cũng đã có thể thấy được sự thay đổi vô cùng to lớn. Từ việc rất ít người biết đến ngành, biết đến công việc vô cùng tuyệt vời này, và hiện giờ có rất nhiều bạn trẻ và thậm chí cả phụ huynh học sinh viết email cho Trang hỏi về ngành, hỏi về việc làm thế nào để họ hay con cái họ cũng có thể theo đuổi công việc này. Đó là điều vô cùng tuyệt vời.

Được biết sách của chị còn có sự tham gia của một họa sĩ . Chị có thể chia sẻ về quá trình phối hợp giữa 2 người cũng như một vài kỉ niệm thú vị trong suốt hành trình thực hiện cuốn sách?

Trang là người lo phần kịch bản và kiến thức chuyên môn về bảo tồn cho Chang hoang dã-Gấu còn Dũng sẽ chuyển thể thành truyện tranh. Công việc khá vất vả, Dũng mất rất nhiều thời gian để đi tìm hình hài cho cuốn sách, chẳng hạn như cuốn sách nên có kích thước như thế nào? Nên hình vuông hay hình chữ nhật? Nếu hình chữ nhật thì nên vẽ theo chiều dọc hay chiều ngang? Nên thiết kế nhân vật với phong cách nào? Chất liệu nên là chì màu hay màu nước... những điều này ảnh hưởng rất lớn đến cách thể hiện nội dung.

Trang cho biết, sự tham gia tích cực và hưởng ứng của các bạn trẻ về việc bảo tồn ĐHVD là niềm hi vọng đối với thiên nhiên Việt Nam



Dũng phác thảo rất nhiều bản nháp, rồi chắt lọc chúng cùng với Trang. Đây là giai đoạn đau đầu và gian nan nhất, đôi khi có bất đồng ý kiến nhưng cả hai đều tôn trọng ý kiến của nhau và Trang thì rất kiên nhẫn, cứ thế rồi bản thảo đầu tiên được thành hình. Sau khi hoàn thành bản thảo đầu tiên, Dũng vẽ lại từ đầu sang giấy vẽ chuyên dụng dành cho vẽ màu nước, đây là giai đoạn gian nan thứ hai. Để tái hiện lại sống động nhất có thể môi trường và sinh cảnh của những cánh rừng mà Trang đã đi qua, những loại thực vật trong sách đều được chọn lọc cẩn thận, Dũng muốn biết chúng tên gì và nên nằm ở đâu trong khu rừng, vì thế mà Trang đã tạo điều kiện để Dũng vào rừng thực địa cũng như tham quan khu cứu hộ Gấu của tổ chức Free the Bears.

Chị có thể cho biết thêm về tổ chức WildAct hiện mình đang điều hành?

WildAct là một tổ chức được thành lập từ năm 2013, đây là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, tập trung chủ yếu vào các dự án phát triển cộng đồng và thực hiện các chương trình giáo dục bảo tồn dành cho giới trẻ.

Hiện tại, WildAct vẫn đang rất bận rộn chuẩn bị cho năm thứ hai thực hiện các khóa học về bảo tồn động vật hoang dã cùng với trường Đại Học Vinh. Ngoài ra chúng mình cũng đang lên kế hoạch thực hiện Hội Nghị về Bảo Tồn Thiên Nhiên đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho sinh viên và những nhà bảo tồn trẻ. Đây là một hoạt động nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa những nhà bảo tồn trẻ của Việt Nam, khuyến khích các bạn tham gia nhiều hoạt động bảo tồn hơn nữa và mở ra cơ hội để các bạn có thể làm quen, kết nối với các tổ chức bảo tồn đang hoạt động ở Việt Nam.

Cảm ơn chị!

