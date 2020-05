Có phải cứ cao hay chỉ cần cao là làm được người mẫu?

Chiều cao của Phương bắt đầu đặc biệt hơn mọi người xung quanh từ khi Phương đi học lớp 1. Và đó cũng là một trong những lí do Phương luôn bị bạn bè trêu trọc về chiều cao quá khổ của mình. Hỏi là có tự ti không thì Phương tin 10 bạn giống Phương ít cũng có 9 bạn nói có. Chẳng ai muốn làm tâm điểm cho người khác trêu trọc cả.

Hồi nhỏ, Phương cũng không có suy nghĩ sau này lớn lên sẽ làm người mẫu. Đa phần mọi người hay nói: "Cao thế này thì làm VĐV bóng chuyền thôi". Và đến năm lớp 8, Phương được bố mẹ đưa đến CLB bóng chuyền Thông tin Liên Việt Post Bank, nơi lúc đó được coi như là cái nôi của bóng chuyền nữ Việt Nam với niềm tin được bố mẹ gửi gắm là con mình sẽ trở thành một VĐV chuyên nghiệp. Nhưng do sức khoẻ của Phương không tốt nên sau đó một thời gian mình đã xin bố mẹ cho quay trở lại học văn hoá. Giấc mơ bóng chuyền khép lại.

Thảo Phương từng tự ti khi bị bạn bè trêu chọc về chiều cao quá khổ của mình

Sau đó một thời gian, khi Phương bắt đầu lên đại học, gia đình không có điều kiện nên bố mẹ định hướng cho Phương học Kinh tế để ra trường dễ xin việc. Đến học kì 2 năm nhất, tình cờ nhờ vào một mối quan hệ quen biết, Phương được giới thiệu vào một công ty quản lý và đào tạo người mẫu tại Hà Nội. Con đường gắn với nghề người mẫu của mình bắt đầu.

Thời điểm đầu thật sự là rất khó khăn, Phương có đôi chân vòng kiềng rất xấu, cân nặng quá khổ và khuôn mặt khá quê. Phải mất năm đầu tiên để cải thiện những khuyết điểm đó. Nhưng so với các bạn khác, Phương luôn cảm thấy như mình dậm chân tại chỗ, show diễn rất ít do chưa có kinh nghiệm. Đã có nhiều lúc mình rất chán nản và muốn từ bỏ vì khá tốn kém trong việc sắm sửa đồ đạc mà lại không có thu nhập bù lại. Chiều cao mà mình nghĩ là lợi thế của nghề người mẫu đôi lúc lại trở thành con dao hai lưỡi do nhu cầu thị trường thời trang Việt Nam có rất nhiều nhãn hàng không thích người mẫu quá cao, khiến Phương bị loại khỏi rất nhiều show diễn.

Con đường gắn với nghề người mẫu của Thảo Phương bắt đầu từ học kì 2 năm nhất

Nhìn thấy những bạn người mẫu khác mới vào nghề bước đi rất nhanh đôi lúc Phương thật sự tuyệt vọng, có thời điểm Phương nghĩ có lẽ nghề này không hợp với mình. Nghề này là vậy, không phải ai làm cũng thành công. Thật ra số lượng người thành công là rất ít. Bạn phù hợp bạn ở lại, bạn không chịu được áp lực, bạn sẽ bị đào thải.

Tuy nhiên, Phương vẫn gắng gượng, tiếp tục bước đi. Sau đó mọi thứ cũng dần ổn hơn. Phương học hỏi nhiều hơn, chăm chỉ tập luyện, để ý những người đi trước rất nhiều, học hỏi kĩ năng từ việc xem họ trình diễn, mở rộng mối quan hệ, tự trau dồi kiến thức bản thân và loại bỏ ngoài tai những thị phi của nghề. Đến năm thứ 3 Phương nhiều show hơn hẳn, được mọi người biết đến nhiều hơn và cũng thu thập được những mối quan hệ nhất định.

Đến năm thứ 4, Phương quyết định tham gia chương trình Siêu Mẫu Việt Nam để khẳng định bản thân và giành được giải Bạc (Á Quân).

Thảo Phương đã khẳng định được bản thân khi giành giải Bạc trong chương trình Siêu Mẫu Việt Nam

Cuộc sống của Phương để nói là bước sang một trang mới thì không hẳn, nhưng đã thay đổi rất nhiều. Những người trước đây không coi trọng mình đã phải có một cái nhìn khác, Phương vui vì mình làm tất cả mọi thứ nhờ hoàn toàn vào những cố gắng và thực lực của bản thân. Phương không đi ngược lại với nghề, không sa ngã khi khó khăn, luôn phấn đấu và vượt lên những khó khăn mà nghề mang lại.

Sau mùa dịch COVID-19, ngành thời trang lại càng thêm khó khăn, nhưng Phương nghĩ công việc nào cũng thế, cần phải có những áp lực thì khi vượt qua được người ta mới thấy trân trọng nó. Phương vẫn đang tiếp tục duy trì công việc người mẫu của mình và phát triển thêm những công việc liên quan đến nghề. Cuộc sống mà, đích đến luôn là đạt được những gì mình mong muốn và hạnh phúc với nó.

Phương không đi ngược lại với nghề, không sa ngã khi khó khăn, luôn phấn đấu và vượt lên những khó khăn mà nghề mang lại.

Đương nhiên ở thời điểm hiện tại Phương không dám nhận mình đã thành công, Phương còn cả một con đường dài phía trước để phấn đấu, mở ra những trang mới. Nhưng những chia sẻ của Phương trên đây hi vọng sẽ là động lực cho những ai đam mê nghề người mẫu hay những ai đang gặp khó khăn khi làm nghề sẽ có thêm niềm tin vào bản thân, rằng chỉ cần cố gắng và có niềm đam mê thật sự, bạn nhất định sẽ đạt được thành quả. Thật sự mong chúng ta sẽ là những đồng nghiệp của nhau trong tương lai các bạn nhé!

Bùi Thảo Phương