Đội Công tác Xã hội Nhất Tâm tiếp nước sạch cho người dân Bến Tre

Chương trình được thực hiện từ đầu tháng 3/2020 cho đến hết tháng 3. Đội trưởng Đội CTXH Nhất Tâm Bùi Văn Bi chia sẻ: “Thấy hạn mặn ở các tỉnh miền Tây diễn ra căng thẳng, mình và Ban điều hành Đội quyết định triển khai nhanh chương trình Tiếp nước sạch để hỗ trợ kịp thời bà con có nước ngọt phục vụ cho ăn uống. Có đi tận nơi và nghe những câu chuyện chia sẻ của bà con về việc thiếu nước ngọt thiết yếu dùng cho sinh hoạt mới thấu hiểu được hết những cơ cực của bà con đang gánh chịu. Hiện nay bà con vẫn còn thiếu nước sạch dùng cho sinh hoạt nhưng do dịch bệnh COVID-19 căng thẳng nên tụi mình quyết định tạm dừng chương trình và tập trung cho các hoạt động khác phòng chống dịch bệnh COVID-19”.

Ngoài ra, Đội CTXH Nhất Tâm hiện đang phối hợp với Nhóm thiện nguyện Nắng Sớm tại TP.HCM đang kêu gọi các mạnh thường quân cùng ủng hộ quà cho những người bán vé số ở xã đảo Thạnh An (Huyện Cần Giờ, TP.HCM) và 2 huyện Ba Tri, Giồng Trôm (Tỉnh Bến Tre) với số lượng dự kiến 340 phần quà (mỗi phần gồm 10 kg gạo vào nhu yếu phẩm). Thời gian trao tặng quà vào ngày 6-7/4/2020. Song song đó các bạn cũng đang huy động nguồn lực thanh niên địa phương ở xã đảo Thạnh An- Cần Giờ may khẩu trang tặng người dân phòng chống dịch COVID-19.

Thạnh An-Cần Giờ, TP.HCM và 2 huyện Giồng Trôm, Ba Tri-tỉnh Bến Tre xin gửi về địa chỉ:

-Chủ tài khoản: Bùi Văn Bi, Ngân Hàng Vietcombank: STK: 0251002766637, Chi nhánh Bình Tây

-Nội dung: Ủng hộ quà cho bà con bán vé số

-Thời gian nhận ủng hộ: Đến hết ngày 5/4/2020 Đội CTXH Nhất Tâm mang nước sạch đến cho bà con tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre:

Hà Chi