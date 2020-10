Hot girl 2k3 sở hữu thành tích khủng với ước mơ trở thành MC chuyên nghiệp

Số lượt theo dõi cả trên tài khoản facebook và Instagram đã nói lên sức hút của cô nàng này. Hiện Thu Trang đang là học sinh lớp 12D3, trường THPT Lê Quý Đôn, Đống Đa. Cô nàng sở hữu ngoại hình nổi bật với nụ cười tỏa nắng, sống mũi cao, đôi mắt long lanh.

Hai năm trước cô nàng đã từng gây bão cộng đồng mạng với bộ ảnh đồng phục trong sáng, giản dị. Chỉ với nụ cười duyên dáng, mái tóc dài ngang vai, bộ đồng phục giản dị, cô nàng đã lưu lại trọn vẹn nét đẹp tinh khôi của tuổi học trò. Vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của cô nàng đặc biệt gây “thầm thương trộm nhớ” cho biết bao nhiêu người. Và từ đó cô nàng có thêm một biệt danh là “hot girl đồng phục”.

Thu Trang xinh xắn, trong sáng trong bộ đồng phục

Thu trang bật mí rằng sở thích của cô là được dẫn chương trình, thích chụp ảnh, ca hát, đàn, nhảy. Không chỉ vậy, cô nàng xinh xắn này còn rất khéo tay khi tự mình nấu ăn, làm bánh, học cách may quần áo, hội họa. Cô nàng rất có cá tính khi chia sẻ rằng mình cũng rất thích khám phá những thói quen, lĩnh vực không thuộc phạm trù yêu thích như chơi DJ.

Hot girl đồng phục là một trong những 10X có nhiều thành tích và hoạt động khá nổi bật ngoài trường học. Hiện tại Thu Trang đang làm MC tự do, mẫu ảnh và reviewer công nghệ. Cô nàng đã đạt được thành tích Top 6 cuộc thi The Next MC do Thành đoàn Hà Nội tổ chức cho học sinh, sinh viên. Không chỉ vậy, cô nàng còn là mẫu ảnh cho các thương hiệu nổi tiếng được giới trẻ yêu thích như 1994, bạc Blue Peach,...Bên cạnh đó cô nàng đạt rất nhiều các giải cao trong các cuộc thi tiếng anh, văn nghệ do trường trong thành phố tổ chức.

Một trong những thành tích nổi bật của Thu Trang là tham gia cộng tác với VTV trong một số chương trình với tư cách MC, khách mời. Nếu bạn là một fan của The Ielts Face Off thì chắc chắn nhận ra cô nàng đa tài này. Thu Trang gây được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong chương trình The Ielts Face Off với vai trò là một thí sinh của voice of the weeks. Cô nàng sở hữu khả năng nói tiếng anh lưu loát, phát âm chuẩn và được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo.

Cô nàng nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm sau khi tham gia chương trình Voice of the weeks.

Thu Trang chia sẻ thành tích tại The Next MC là một trong những thành tích mà cô tự hào nhất. "Đến với The next MC 2018, em xuất phát từ 1 tờ giấy trắng, không trường lớp, không kiến thức về MC. Thế nhưng cuối cùng em cũng qua vòng sơ loại, rồi lọt vào chung kết top 10. Lúc ấy em nhỏ tuổi nhất cuộc thi, đứng trên sân khấu mơ ước của rất nhiều anh chị, em cảm thấy mình rất may mắn và cuối cùng em dừng chân tại top 6 chung cuộc. Đây là bước đầu của em, em không nghĩ là sau khi bước ra cuộc thi này em lại đam mê và yêu thích nghề dẫn đến thế và em theo đuổi đến bây giờ.”

Thu Trang là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia The next MC 2018

Cô nàng quan niệm MC là một nghề cao quý, MC là người truyền đạt thông tin, thông điệp tới với khán giả. MC phải là người có vốn hiểu biết và hệ thống ngôn ngữ phong phú, khả năng nói và tự tin trước đám đông và cần rất nhiều các kỹ năng khác. Để trở thành một người MC giỏi, tài năng rất khó.

Được hỏi về cách cân bằng giữa việc học tập và hoạt động ngoài trường, cô nàng chia sẻ rằng rất khó để cân bằng giữa việc đi học và đi làm. Đôi lúc cô nàng bận tới nỗi không còn đủ thời gian cho bản thân để làm những thói quen, sở thích. Áp lực từ hai phía đều là do cô nàng tự đặt ra nhưng cô gái cá tính này lại thích sự mệt mỏi khi được làm những công việc mà mình đam mê, nên dù khó khăn thì vẫn cố gắng hết sức mình. Đứng trước những khó khăn, thử thách, cô nàng thường tưởng tượng ra viễn cảnh trên sân khấu của mình, viễn cảnh tỏa sáng, hào quang nhất để không ngừng cố gắng.

Để có một Thu Trang xinh đẹp, bản lĩnh như hôm nay, không thể thiếu sự hỗ trợ, ủng hộ vô điều kiện từ gia đình của cô. Đặc biệt, mẹ là người luôn lo lắng, quan tâm, chuẩn bị từ đôi giày tới cái kẹp tóc cho cô nàng. Mẹ luôn là người động viên, nhắc nhở cô trên mọi chuyến hành trình. Cô nàng bày tỏ tình cảm trân thành với mẹ: “Em yêu mẹ em lắm! Mẹ em là người định hướng tương lai cho em rất nhiều, từ những bước đi tới phong cách sống. Mẹ luôn là người đồng hành tuyệt vời nhất của em.”

Hiện tại Thu Trang đang là học sinh cuối cấp nên cô quyết định tập trung vào học tập, đầu tư cho bản thân để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Cô sẽ vẫn duy trì các hoạt động bên ngoài nhưng ở mức vừa phải. Cô nàng dự định thi tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong kỳ thi THPT sắp tới.

Phương Thảo