Khởi nghiệp hậu COVID-19 thành chủ đề tranh tài kinh doanh cho sinh viên

Dịch COVID-19 đã và đang có những tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có kinh tế Việt Nam, đặt nhiều doanh nghiệp trước bài toán sinh tồn và vực dậy hoạt động kinh doanh đầy cân não. Những thách thức này còn tăng độ khó lên gấp nhiều lần đối với những công ty khởi nghiệp non trẻ.

FPT Edu xác định, COVID-19 là bối cảnh nhiều thách thức, đồng thời là cơ hội thực tế để sinh viên có thể trải nghiệm, thực hành, từ đó học hỏi để tích lũy kinh nghiệm. Do vậy, "FPT Edu Biz Talent" – Cuộc thi kinh doanh thường niên cho sinh viên Kinh tế thuộc FPT Edu – chọn chủ đề “Khởi nghiệp sau COVID-19” như một cách thức giúp sinh viên học hỏi từ thực tế, dưới sự kèm cặp và hướng dẫn của các giảng viên, chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong ngành.

Tham gia cuộc thi "FPT Edu Biz Talent" năm 2020, người tham dự sẽ thi đấu theo mô hình đội, mỗi đội gồm 3-5 thành viên, lần lượt trải qua 3 vòng thi đấu: Vòng Sáng kiến, vòng Hoàn thiện và vòng Chung kết. Trong các vòng thi, từng đội thi sẽ được thương thuyết trực tiếp với các doanh nhân và nhà đầu tư về mô hình kinh doanh, nhu cầu vốn và khả năng phát triển trong tương lai của sản phẩm nhóm mình.

Tại vòng Sáng kiến, Ban giám khảo sẽ đánh giá năng lực các đội dựa vào video trình bày ý tưởng dự thi. Mỗi đội thi sẽ mô tả chi tiết sản phẩm, đưa ra đối tượng và phân khúc khách hàng tiềm năng, trình bày quy mô, xu hướng thị trường, tìm ra các đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm thay thế nếu có. Sau vòng Sáng kiến, 30 đội thi được bước tiếp vào vòng Hoàn thiện sẽ cùng các cố vấn phát triển sản phẩm, từ đó chọn ra 4 đội xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết. Tại vòng Chung kết, các đội thi sẽ tranh tài ở 2 mảng: Kiến thức kinh doanh và kiến thức xã hội, chủ đề kinh tế; và Thuyết phục hội đồng giám khảo để kêu gọi vốn cho dự án.



"FPT Edu Biz Talent" mùa đầu tiên đã giúp sinh viên có cơ hội trình bày và triển khai các ý tưởng kinh doanh táo bạo. Trực tiếp đánh giá sản phẩm của các đội thi là đội ngũ giám khảo và các chuyên gia tư vấn, gồm các nhà đầu tư có uy tín, các giảng viên và nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm. Bên cạnh việc đánh giá ý tưởng mới, sáng tạo, các giám khảo và chuyên gia tư vấn còn đóng vai trò cố vấn giúp các đội tham gia định hướng và phát triển sản phẩm.

Tổng giá trị giải thưởng của "FPT Edu Biz Talent" 2020 lên đến hơn 130 triệu đồng. Trong đó, đội đoạt giải Nhất nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng tiền mặt cùng các phần thưởng hiện vật; đội đoạt giải Nhì nhận phần thưởng 20 triệu đồng; đội đoạt giải Ba nhận 10 triệu đồng; các đội vượt qua vòng sơ loại nhận 1 triệu đồng; vòng Sáng kiến nhận 2 triệu đồng và vòng Hoàn thiện nhận 5 triệu đồng tiền mặt. “Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều bài toán khó, "FPT Edu Biz Talent" mùa 2 mong muốn là nơi giúp sinh viên chia sẻ ý tưởng hay, hỗ trợ các bạn hoàn thiện ý tưởng, từ đó góp phần giúp các bạn tăng cơ hội khởi nghiệp thành công ngay trong bối cảnh khó khăn toàn cầu”, TS Trịnh Trọng Hùng, Trưởng ban Chuyên môn của cuộc thi chia sẻ. Từ ngày 14/4, các đội thi có thể đăng ký tham gia "FPT Edu Biz Talent" 2020 tại địa chỉ: https://bit.ly/biztalent2020. Vòng Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 20/6/2020, tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục FPT ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. "FPT Edu Biz Talent" là cuộc thi về kinh doanh, do FPT Education tổ chức, dành cho sinh viên Kinh tế thuộc FPT Edu. Các đội tham gia tranh tài tại cuộc thi bằng cách trình bày ý tưởng kinh doanh, từng bước hiện thực hoá các ý tưởng thành các bản đề án kinh doanh thực tế dưới sự tư vấn của đội ngũ chuyên gia. Các đội đồng thời được thương thuyết trực tiếp với các doanh nhân và nhà đầu tư về mô hình kinh doanh, nhu cầu vốn và khả năng phát triển trong tương lai của sản phẩm nhóm mình. Chủ đề của FPT Edu Biz Talent 2020 “Khởi nghiệp sau COVID-19”. Thời gian đăng ký tham gia cuộc thi: 14/4/2020 – 20/5/2020. Link đăng ký: https://bit.ly/biztalent2020 Tìm hiểu thêm thông tin cuộc thi tại: https://fpt.edu.vn/biztalent2020/

