“Nguồn cảm hứng” khiến BTS sáng tác “Magic shop” đã viết gì?

SVVN - Tháng 5 năm 2018, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS trình làng ca khúc “Magic shop” trong album Love Yourself 'Tear'. Ít ai biết, bài hát nổi tiếng này lấy cảm hứng từ một cuốn sách của nhà tâm lý học, TS James Doty, mang tên "Into the magic shop" (Bước vào cửa hiệu nhiệm màu). Có gì trong cuốn sách này để BTS khơi cảm hứng đến các “fan” trẻ của mình?