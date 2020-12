Nữ sinh lớp 10 với niềm đam mê làm diễn viên điện ảnh

Thảo Vy sinh năm 2005 và đang theo học tại trường THPT Hồ Thị Kỷ. Cô nàng chia sẻ ước mơ sau này là trở thành diễn viên điện ảnh. Lấy ngoại hình làm lợi thế, Thảo Vy học hỏi thêm nhiều kiến thức, trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện hóa ước mơ.

Không những xinh đẹp, Thảo Vy còn học rất giỏi khi đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn cấp Thành phố. Thảo Vy chia sẻ rằng thành tích mà mình đã đạt được nếu so với mọi người thì không phải là gì to tát nhưng đối với bản thân Thảo Vy thì nó là niềm vui vô cùng to lớn, đồng thời cũng là một nguồn động lực nhỏ để Thảo Vy có động lực cố gắng hơn trong học tập.

Ngoài việc học, Thảo Vy còn nhận làm mẫu ảnh, quảng cáo. Vừa kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, vừa học hỏi thêm được nhiều kỹ năng, gặp gỡ được nhiều người và có nhiều trải nghiệm hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Thảo Vy quan niệm rằng bố mẹ cho mình một cơ thể khỏe mạnh và một ít nhan sắc vì thế cho nên mình phải biết giữ gìn, trân trọng. Thảo Vy luôn cân nhắc thật kĩ trước mỗi bữa ăn của mình để mỗi bữa ăn đều cung cấp đủ các chất cần thiết cho cơ thể để bản thân khoẻ mạnh, tránh ăn các đồ ăn nhiều mỡ, hạn chế đồ ăn ngọt và đặc biệt là luôn luôn suy nghĩ tích cực. Có như thế, bản thân mới có thể vui vẻ, yêu đời và làm được nhiều điều có ích hơn.

Để trở thành một diễn viên điện ảnh, Thảo Vy đang cố gắng từng ngày trau dồi bản thân, cố gắng xây dựng hình ảnh hoàn thiện hơn, thay đổi với nhiều màu sắc hơn trên các trang mạng xã hội , thử sức với một số lĩnh vực nghệ thuật được tổ chức ở trường, đặc biệt là cố gắng chăm học hơn để có thể trở thành sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

Đào Hà