Ở nhà mùa dịch, người trẻ rủ nhau đọc sách giá trị sống

Quảng cáo

Sách về giá trị sống, tâm linh bán chạy

Sách trở thành điểm tựa để nhiều bạn trẻ trấn an, bình tĩnh để tìm ra phương cách tồn tại trước những lo toan mua dịch bệnh. Trên Fanpage của First News, độc giả Quốc Trung - quản lý một khách sạn nhỏ ở Q.1, TP. HCM viết: “Dịch bệnh đã khiến nhiều người làm việc trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn kiệt quệ, trong đó có tôi. Tôi đã phải quyết định cho bốn nhân viên của mình nghỉ việc, dù họ là những người đã gắn bó với tôi suốt 3 năm nay.

Một cảm giác nặng trĩu nếu như tôi không tìm lại cho mình cuốn sách Đi tìm lẽ sống của Viktor Frankl còn đang đọc dở dang trên kệ sách. Tôi dở ra những trang đầu và tìm thấy câu nói: “Người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều: sự tự do - sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và sự tự do lựa chọn hướng đi của bản thân mình”. Tôi dành thời gian đọc sách và cảm thấy lòng dần bình tâm trở lại.

Tôi quyết định ngồi dậy, tìm kiếm chia sẻ của những doanh nhân uy tín cũng đang phải ứng phó với dịch COVID-19 và phác thảo cho mình một kế hoạch gồm cắt lỗ, đàm phán với chủ mặt bằng và chuẩn bị kế hoạch huy động vốn để quay trở lại. Tôi biết rằng mọi thứ sẽ không thể nào quay về như cũ ngay lập tức, đây là quãng thời gian các doanh nghiệp nhỏ bắt buộc phải “ngủ đông” để tồn tại. Tuy vậy, ngay cả khi bắt đầu lại từ con số 0, đó cũng không phải là điều tồi tệ nhất. Nếu không có những cuốn sách đồng hành cùng, có lẽ đây sẽ là một thời gian rất khó khăn với tôi.”

Sách về giá trị sống, tâm linh được nhiều bạn trẻ tìm đọc

Mặc dù lượng xuất bản bị giảm khoảng 20% do tác động của dịch COVID-19 (theo số liệu của Cục xuất bản, in và phát hành) trong quý I năm nay nhưng lượng đặt mua trực tiếp các sách giá trị sống, hạt giống tâm hồn tại First News, Tiki, và Fahasa Online tăng đột biến. First News phải tăng ca tái bản sách ngày đêm để kịp cung cấp sách cho bạn đọc Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc công ty First News, mặc dù các trang bán sách lậu vẫn hoạt động mạnh mẽ, song số lượng sách bán ra trên các kênh Tiki, Fahasha và các đơn vị phân phối online của đơn vị này đã tăng 70-80% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt tăng mạnh ở dòng sách tâm linh, giá trị sống. First News cũng nhận được những đơn hàng từ các chủ doanh nghiệp đặt mua hàng trăm cuốn sách "Hạt giống tâm hồn" để tặng nhân viên trong mùa dịch hoặc bổ sung cho tủ sách của mình.

Cũng theo ông, từ kinh nghiệm xuất bản của đơn vị này trong 25 năm hoạt động, những cuốn sách và đề tài chạm đến tâm tư độc giả, giúp tìm lại ý nghĩa, giá trị sống đều luôn được đón nhận khi điều kiện ngoại cảnh bị đảo lộn, hay khi con người phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Xu hướng đọc sách về tinh thần, tâm linh của bạn đọc tăng mạnh từ sau Tết Nguyên đán. First News cũng đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu giấy, gia tăng việc mua bản quyền các tựa sách về giá trị sống và sức mạnh tinh thần để đáp ứng nhu cầu của độc giả, cũng như tăng số lượng in ấn các đầu sách “best-seller” bán chạy trong các năm trước như: Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi để vui sống, Đánh thức con người phi thường trong bạn…

Từ cuối tháng 2-2020, các cuốn sách thuộc tủ sách “Hạt giống tâm hồn”; các cuốn sách được phóng tác của Nguyên Phong (GS John Vũ) như: Hành Trình về Phương Đông, Dấu chân trên cát, Minh triết trong đời sống; các đầu sách về tinh thần khác như Khi mọi điểm tựa đều mất, Đi tìm lẽ sống, Tìm bình yên giữa vạn biến là những tựa sách được bạn đọc lựa chọn nhiều nhất.

Nhiều đầu sách về giá trị sống như: Thả trôi phiền muộn (Suối Thông), Trong tim ai cũng có một Mặt Trời (Thích Chân Tính)... do Saigon Books xuất bản cũng được tìm đọc và chia sẻ.

Buồn phiền, lo lắng sẽ không thanh thản

Những chuyển biến nhanh và khó lường của dịch bệnh, những xáo độn của đời sống và công việc khiến không ít người rơi vào tình cảnh khó khăn. Các tựa sách về giá trị sống đã chạm đến trái tim độc giả, là nguồn động viên cho họ giữa mùa dịch bệnh COVID-19.

Những xô bồ, hối hả của đời sống thường nhật đang tạm ngưng, là lúc rất thích hợp để người trẻ ngẫm nghĩ và tĩnh lặng. Trần Nhạn (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) chia sẻ: “Mình đang tạm nghỉ ở quê vì chưa đi học lại. Vừa đọc xong cuốn Tâm sáng dung mạo sáng, sách dành cho những ai muốn nhắc nhở chính mình sống đẹp hơn mỗi ngày. Mình thích một đoạn trong sách: “Xã hội càng nhiễu nhương thì chúng ta càng phải giữ cho mình một thái độ sống chân thành, chân thật. Mặc kệ cái giả của nhân sinh, luật lây lan sẽ khiến ta thành hạt nhân tốt đẹp, đem thơm thảo đến thế gian này”.

Sách trở thành điểm tựa tinh thần cho người trẻ

Một bạn trẻ tên Trọng Nghĩa viết lên trang cá nhân sau khi đọc xong bộ sách của Nguyên Phong: “Mọi chuyện bắt đầu từ cuốn Hành trình về phương Đông và tới khi đọc xong cuốn Dấu chân trên cát, tôi bật khóc. Trong một thời gian ngắn ngủi, tôi cảm thấy như đã khám phá ra một thế giới mới ở sâu bên trong mình, một điều gì đó hơn tất cả những điều mình từng biết – đó là thế giới vận động bởi quy luật Nhân - Quả. Đó là điều khiến tôi nhận ra, dịch COVID-19 có thể không phải một hiện tượng ngẫu nhiên mà là thử thách của tự nhiên đối với con người. Rằng những ai đã gieo được những “nhân” tốt trong quá khứ, chắc chắn sẽ đủ khả năng vượt qua những khó khăn trong hiện tại. Rằng bóng tối là nhất thời, sau cơn mưa trời sẽ sáng”.

Trong khi đó, cô bạn nổi tiếng trên các mạng xã hội về những bài cảm nhận sách là Châu Gia Bảo Hân lại chia sẻ và khuyến khích bạn trẻ đọc lại cuốn sách nổi tiếng Quẳng gánh lo đi để vui sống của Dale Carnegie: “Có rất nhiều cách để gạt bỏ những lo lắng trong đầu mình. Thay vì lo lắng bận tâm về quá khứ thì nên suy nghĩ tích cực hơn cho tương lai, chúng ta không thể để cho những nổi lo âu cứ mãi luôn bám theo mình. Phải tự làm chủ bản thân. Một người luôn lo lắng buồn phiền sẽ không bao giờ thanh thản.

Bảo Hân viết tiếp: “Dale Carnegie đã kết luận một điều đơn giản và đúng đắn nhất: “Không phải hoàn cảnh làm cho chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh, mà chính là cách phản ứng của chúng ta với hoàn cảnh ấy mới quyết định cảm xúc vui buồn”. Nếu nổ lực cải thiện tình trạng xấu nhất, hợp tác với những điều không thể tránh khỏi. Tôi thật sự tin rằng, sự thanh thản và niềm vui trong cuộc sống của chúng ta không phụ thuộc vào thái độ của chúng ta, không phụ thuộc vào việc chúng ta ở đâu, làm gì hay là ai. Mà chỉ phụ thuộc vào thái độ của chúng ta. Như ba trăm năm trước, trong cảnh mù lòa Milion cũng từng phát hiện ra chân lí đó".

Dịch COVID-19 đang tiến triển với những diễn biến khó lường. Tuy vậy, đây cũng là khoảng thời gian giá trị để người trẻ hướng vào bên trong, tìm lại những điều sâu sắc bị bỏ qua trong cuộc sống bận rộn thường nhật. Những cuốn sách về giá trị sống sẽ là liều “vắc-xin” tinh thần đối với bạn trẻ, lan tỏa những điều tốt đẹp và ý nghĩa trong cộng đồng.

Khoa Tư