Sáng tạo “hand-made” từ những chiếc quần Jeans cũ

Quảng cáo

“Handmade” độc đáo, đẹp mắt

Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Lao động - Xã Hội (Hà Nội), Hải Yến nhận thấy bản thân có duyên với khả năng sáng tạo với những vật dụng thủ công xinh xắn. Từ đây, Yến quyết định trở về quê Bắc Ninh nuôi dưỡng giấc mơ phát triển cửa hàng chuyên về các đồ dụng thời trang “handmade”. Ban đầu, những sản phẩm thủ công được làm vì sở thích, sau đó, Yến suy nghĩ, chính bản thân cũng như các bạn nữ khác luôn thích những đồ dùng thời trang mới và chóng chán với những đồ cũ. Câu hỏi mà Yến nhận được là, giải pháp là gì nhỉ? Và ý tưởng thực hiện tái chế những chiếc quần jean cũ, lỗi mốt… thành sản phẩm độc lạ ra đời. Đó cũng là “đáp án” thực sự mà Yến lựa chọn theo đuổi sáng tạo các sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Hải Yến tham gia "workshop" hướng dẫn mọi người tái chế vật dụng cũ

Để làm ra sản phẩm độc đáo, biến “cũ” thành “mới”, người thực hiện phải trải qua nhiều công đoạn kỳ công, tỉ mỉ… Đầu tiên, Hải Yến sẽ thu thập những chiếc quần áo jean cũ từ người thân, bạn bè… Nguyên liệu thô được giặt phơi, sấy khô… sạch sẽ. Với bàn tay khéo léo, cô bạn cắt thủ công, lựa chọn lại những chi tiết đẹp: Những phần túi quần, đai quần, đỉa quần… “Công đoạn cuối cùng là lên ý tưởng và tiến hành cắt, may, ráp nối những chi tiết rời rạc thành khối sản phẩm hoàn chỉnh. Trước khi làm, mình đã tìm hiểu chút kiến thức thẩm mỹ, tinh ý quan sát để thiết kế những chiếc túi xách, balô… ghép may từ nhiều mảnh vải khác nhau, sao cho hài hòa từng chi tiết. Do mỗi sản phẩm sáng tạo thủ công từ nguyên liệu tái chế nên nó tạo điểm độc, lạ, khó tìm được cái thứ hai giống y hệt như vậy”, Hải Yến cho biết.

Qua bàn tay của Yến, những chiếc quần jeans cũ trở thành thời trang.

Đam mê sáng tạo đồ handmade từ khi còn là sinh viên đại học, Hải Yến tự trau dồi kỹ thuật cắt may thủ công cơ bản. Việc làm ra các túi xách, dép lê, balô… với nhiều mẫu mã đa dạng, kích thước khác… là điều không quá khó với cô bạn. Thời gian làm một sản phẩm handmade từ những chiếc quần áo jean cũ tùy thuộc vào độ cầu kỳ của từng món đồ thời trang. Với những chiếc ba-lô nhỏ, ví đựng tiền… Hải Yến mất khoảng 4 - 5 tiếng để làm, còn những sản phẩm đòi hỏi tỉ mỉ, nhiều chi tiết, kích thước lớn… phải mất 1- 2 ngày để hoàn thành. Mỗi sản phẩm mới được hoàn thiện, Yến tự lấy bản thân là khách hàng đầu tiên trải nghiệm dùng thử để hiểu được sản phẩm chưa ổn chỗ nào, tiếp tục cải tiến thiết kế sao cho đẹp mắt, độc đáo, tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ.

Mỗi sản phẩm kèm cảm hứng sống xanh

Khi gắn bó với công việc sáng tạo, Hải Yến sử dụng nguồn vốn tích góp từ công việc làm thêm trước đó, cộng thêm sự ủng hộ từ gia đình. Cô bạn đầu tư hẳn hoi một không gian sáng tạo riêng với đầu đủ máy may, kim chỉ, các vật dụng thủ công… cần thiết. Tuy thu nhập từ công việc này không cao so với đi làm công ty chính thức, nhưng bù lại, Hải Yến có thời gian thoải mái được làm công việc yêu thích, tự do sáng tạo mà không bị gò bó. Để sản phẩm đến tay người tiêu dùng, cô bạn tận dụng trang mạng xã hội quảng bá thương hiệu “Mèo Tôm Handmade” của mình. “Đa số khách hàng của mình là các mẹ nội trợ mua sản phẩm túi jean vải thay thế túi ni-lon. Hay các bạn trẻ yêu thích các balô, những chiếc mũ… tái chế để diện lên những bộ trang phục cá nhân thêm phần cá tính…”, Yến nói.

Sản phẩm "hand-made" do Yến thực hiện.

Hải Yến cho biết, giá thành sản phẩm dao động từ 100.000 - 400.000 đồng, tùy vào mẫu mã, kích thước từng sản phẩm… Khi đặt vấn đề, việc tái chế sản phẩm cũ thành mới rất ý nghĩa. Nhưng hướng đi kinh doanh các sản phẩm này, liệu có khiến mọi người cuốn vào “vòng xoáy” tiêu dùng hay không, Yến chia sẻ: “Mình nghĩ, nhu cầu tiêu dùng của con người luôn tăng cao chứ không hề giảm đi. Chính vì vậy, dự án của mình chỉ mong muốn truyền cảm hứng giúp mọi người giảm thiểu một phần nào đó việc sử dụng đồ dùng mới và tái sử dụng sản phẩm cũ nhiều lần. Những sản phẩm sáng tạo từ quần, áo jean cũ như giúp chúng tái sinh thêm một lần nữa thành những phụ kiện thời trang bền vững thay vì trở thành rác thải ngay khi mọi người sử dụng một lần rồi vứt bỏ”.

Hình hài mới cho những chiếc quần cũ.

Ngoài không gian sáng tạo vật dụng tái chế, Yến tranh thủ thời gian rảnh để quay video hướng dẫn mọi người cách làm túi xách, balô, đế lót ly… từ quần áo jean cũ, thừa thải. Bên cạnh đó, cô bạn còn tổ chức khóa học ngắn hạn về tái chế cho các bạn học sinh sinh viên, tham gia các hội chợ để triển lãm, giao lưu, mua bán hàng tái chế… “Hạnh phúc nhất là khi mình nhìn thấy các bạn trẻ thích thú với những món đồ tái chế này. Kết thúc các buổi workshop, nhiều bạn còn gọi điện, nhắn tin nhờ mình tư vấn để các bạn tự tay tái chế đồ dùng cũ tại nhà. Mình rất sẵn sàng chia sẻ ý tưởng. Mình nghĩ, tái chế cũng là một cách để tiết kiệm tiền chi tiêu cho vật dụng mới và thực hiện hành động nho nhỏ - sống xanh. Khi thực hiện dự án này, mình nhận được sự quan tâm của mọi người. Bằng chứng là, nhiều bạn gọi điện đến cửa hàng để quyên tặng quần áo jean cũ, lỗi mốt… để mình biến tấu thành sản phẩm mới. Thời gian tới, mình dự kiến kết nối một số bạn tình nguyện viên thành lập một vài điểm thu gom quần áo jean cũ tại Hà Nội, TP. HCM… để duy trì nguyên liệu để chia sẻ rộng rãi ý tưởng dự án tái chế này”, Hải Yến bày tỏ.

BÌNH NGUYỄN

Bình Nguyễn