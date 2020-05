Tham gia Chúng tôi là chiến sĩ, chàng cảnh vệ gây thương nhớ với ngoại hình cực điển trai

Phùng Thế Văn, sinh ngày 23/10/1999, hiện đang công tác tại trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Bắc Kạn, với ước mơ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân, Thế Văn làm hồ sơ dự thi Trường Sĩ quan Chính trị nhưng không may mắn trúng tuyển. Không từ bỏ ước mơ, chàng trai Bắc Kạn quyết định đăng kí tham gia nghĩa vụ và đã chọn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. "Được khoác lên mình bộ quân phục làm nhiệm vụ là niềm vinh dự và tự hào to lớn của mình" - Thế Văn nói.

Chàng cảnh vệ Thế Văn sở hữu ngoại hình điển trai không kém gì một hot boy mạng xã hội.

Công việc của Thế Văn hằng ngày là được phân công trực các ca sáng, chiều, đêm tại các cơ quan, khu vực làm việc cũng như các hoạt động, hội nghị của Đảng và Nhà nước . Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ, chàng cảnh vệ điển trai còn tích cực tham gia các phong trào đoàn, rèn luyện sức khỏe bằng các môn thể thao. Chính vì thế, thân hình của Thế Văn khiến các fan nữ của chàng trai này "đứng ngồi không yên", đã sở hữu chiều cao 1m80 lại có body 6 múi thuộc hàng "cực phẩm".

Khuôn mặt "gây thương nhớ" cho các bạn nữ và body 6 múi thuộc hàng "cực phẩm".

Sau khi tham gia chương trình truyền hình "Chúng tôi là chiến sĩ" được phát sóng trên kênh VTV3 với khách mời tham gia là nữ MC, diễn viên Vân Hugo, Thế Văn bỗng nổi tiếng, được dân mạng "truy lùng info" khi sở hữu ngoại quá điển trai.

Sau khi xuất hiện trên sóng VTV3, ngay lập tức info chàng trai này được dân mạng săn đón.

"Mình rất bất ngờ, không nghĩ rằng sau chương trình lại được mọi người yêu mến đến như thế. Thông qua chương trình, mình cũng mong mọi người hiểu được quá trình khổ luyện để trở thành một chiến sĩ cảnh vệ, sự hi sinh thầm lặng của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lính cảnh vệ nói riêng. Bản thân mình rất cảm ơn sự quan tâm, yêu mến của mọi người. Hiện tại, cuộc sống sinh hoạt cũng như làm việc của mình vẫn diễn ra bình thường, thực hiện làm nhiệm vụ và chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày".

Cùng nhìn ngắm thêm những bức hình của chàng cảnh vệ điển trai này nhé.

Nguyễn Đức