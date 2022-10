'Tân binh' trường Báo cháy hết mình tại ngày hội Du ca: UTOPIA

SVVN - Vào ngày 01/10, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngày nhập học diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị. Các tân sinh viên nhanh chóng hòa chung không khí với sự kiện đồng hành Du Ca: UTOPIA, bộc lộ tài năng và “xóa nhòa” sự nhút nhát, bỡ ngỡ ban đầu.

Nằm trong chuỗi sự kiện chào tân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền Welcome to AJC 2022 - EUPHORIA, sự kiện đồng hành Du ca: UTOPIA chính thức mở màn, diễn ra vào ngày tiếp sinh viên, trước Hội trường C của học viện.

Sau một năm dịch bệnh phải tổ chức online, sức nhiệt của Du ca vẫn không hề sụt giảm. Năm nay, với tên gọi UTOPIA, mang ý nghĩa địa đàng trần gian hay xã hội lí tưởng, Du ca thực sự mang lại những cảm xúc khó quên với K42 ngày đầu nhập học.

Điểm nhấn của buổi tiếp sinh chính là Du ca: UTOPIA - nơi sinh viên trường Báo cùng nhau khuấy động bầu không khí bằng các tiết mục sôi động, đồng thời giúp K42 dần gạt bỏ sự ngượng ngùng, hòa mình vào không khí chung. Ngoài ra, một hoạt động thú vị khác là truyền thông offline, các thành viên BTC chia thành nhiều đội nhỏ gặp gỡ các bạn tân sinh viên, để giới thiệu về chương trình chào tân Welcome to AJC 2022 - EUPHORIA.

Ngày đầu nhập học, bước vào môi trường mới hẳn các bạn tân sinh viên không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, rụt rè. Vì vậy, Du ca: UTOPIA là món quà mà Đội Văn nghệ Xung kích đặc biệt chuẩn bị. Nhằm đem lại sự hào hứng, vui tươi dành cho K42, “bữa tiệc âm nhạc” độc đáo cùng các tiết mục náo nhiệt trên sân khấu Du ca đã tạo nên bầu không khí gần gũi, đậm chất sinh viên.

Hòa mình trong không khí ngày đầu nhập học, Bảo Ngọc - sinh viên lớp Văn hóa phát triển K42 chia sẻ: “Học viện Báo chí và Tuyên truyền là ngôi trường em mơ ước ngay từ ban đầu. Hôm nay, được chứng kiến tận mắt những hoạt động hấp dẫn tại trường, em cảm thấy vô cùng vui và thích thú. Em rất mong mình sẽ được tham gia thêm nhiều hoạt động sắp tới của Welcome to AJC 2022.”

Không chỉ là ngày nhập học đơn thuần, Du Ca còn là nơi để các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm của Học viện quy tụ, thể hiện tài năng cũng như sức hút, có thể kể đến như: Đội Văn nghệ Xung kích, Đội Tình nguyện Xung kích, Đội Máu… Ngoài ra, bầu không khí tại sự kiện càng náo nhiệt hơn nữa, khi những tài năng cùng phong thái của các bạn khóa 42 được bộc lộ ngay trên sân khấu Du ca: UTOPIA.

Đóng góp tiết mục đầu tiên trên sân khấu Du ca: UTOPIA, Hồng Nhung - sinh viên lớp Triết K42 chia sẻ cảm xúc khi đứng trên sân khấu, giao lưu cùng các anh chị và các bạn: “Em có tìm hiểu trước và biết trường Báo có nhiều hoạt động, anh chị và các bạn đều hòa đồng vui vẻ. Quả thực như vậy, hôm nay, em rất ấn tượng với sự nhiệt tình chào đón tân sinh viên của các anh chị. Khi đứng xem Du ca, không khí sân khấu bùng nổ đến mức khiến em cũng muốn được lên giao lưu với mọi người.”

Tiếp nối ngày hội Du ca: UTOPIA, chuỗi sự kiện chào tân Welcome to AJC 2022 -EUPHORIA sẽ còn tiếp tục với các hoạt động thú vị khác, như Check in Photobooth, Minigame. Đặc biệt, đêm nhạc hội Welcome to AJC 2022: EUPHORIA dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hứa hẹn đem đến những dấu ấn khó phai với tất cả các bạn sinh viên.