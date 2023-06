Tân cử nhân xuất sắc Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mong muốn cống hiến sức trẻ cho nền giáo dục

Một số thành tích trong học tập và thành tích Đoàn – Hội tiêu biểu: - Điểm học tập và rèn luyện trong 4 năm học Đại học (2019 – 2023) loại Xuất sắc; - Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội: “Đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2022"; - Giấy khen của Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2020-2021”; - Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm học 2019–2020”; - Giải Nhất cuộc thi “Olympic Toán học” năm học 2019 – 2020, 2022 – 2023; - Giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm học 2019 – 2020, 2021 – 2022, 2022 – 2023. - Giấy khen: “Đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi” năm học 2019 – 2020, 2020 – 2021; - Giấy khen: “Đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc” năm học 2021 – 2022, năm học 2022 – 2023; - Giấy khen của Ban Chấp hành HSV Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Đạt giải Nhất cuộc thi: Nhắn gửi yêu thương”. - Giải Nhất cuộc thi Olympic các môn khoa học của khoa Giáo dục Tiểu học năm học 2021 – 2022; - Giấy chứng nhận của Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội: “Đạt danh hiệu Sinh viên khỏe cấp Thành phố năm học 2021-2022”; - Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022”; - Giấy chứng nhận của Viện Công nghệ thông tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Đạt giải Nhất cuộc thi Olympic Tin học cấp Trường năm học 2022”; - Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2023”; - Đạt học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc học kỳ I, II năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023; - Giấy khen của Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2021-2022”; - Giải Nhì cuộc thi: “Nét chữ - Nết người” năm 2022; - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: “Đạt giải Nhất toàn đoàn, Nhất phần thi Chào hỏi, Nhất phần thi Xử lý tình huống Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp Trường năm học 2022 – 2023”; - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tặng: “Giấy khen đạt kết quả tốt nghiệp hạng Xuất sắc, khóa học 2019 – 2023”; - Là thành viên chính thức tham gia hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần thứ IV, năm 2022 cấp thành phố Hà Nội. Một số hoạt động tham gia do khoa, Đoàn – Hội tổ chức: - Chương trình “Giảng đường sạch – Không gian xanh”; “Chào Tân Sinh Viên”; “Lễ Khai Giảng”; Chiến dịch “Mùa Đông Ấm 2022”; Hội thảo khoa học Quốc gia “Trí tuệ Việt trong sự nghiệp chấn hưng đất nước, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hùng cường”; Chương trình tập huấn “Sinh viên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”; Chương trình “Tập huấn kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023”; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”; Chương trình “Dự án Áo xanh Sư phạm tới trường” năm 2022 do ĐTN - HSV Thành phố Hà Nội kết hợp với tổ chức Blacasa tổ chức; - Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức; - Tham gia Ban chỉ đạo tổng vệ sinh khu vực khuôn viên trường hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động năm 2022 và Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; - Tham gia Hoạt động giao lưu quốc tế “Festival Thanh niên Đông Nam Á và các hoạt động hưởng ứng Sea Games 31”; - Tham gia Hội thảo khoa học quốc tế năm 2022 – Hợp tác giáo dục Việt Nam – Châu Phi vì sự phát triển hài hòa trong thời đại chuyển đổi số, sử dụng ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp; - Tham gia diễn đàn “Sinh viên khởi nghiệp và hội nhập quốc tế - giao lưu sinh viên quốc tế LEADERCAMP 2022” (Ngày hội Sinh viên 5 tốt và Sinh viên Thủ đô sáng tạo lần III).