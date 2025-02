'Taxi Driver' mùa 3 của SBS sẽ trở lại trong năm nay

SVVN - Vào hôm nay, theo giờ Hàn Quốc, SBS xác nhận: 'Nhờ sự ủng hộ to lớn của khán giả, Taxi Driver sẽ trở lại với phần 3 vào nửa cuối năm nay'.

Dựa trên loạt truyện tranh trên web cùng tên, Taxi Driver kể về câu chuyện của một công ty taxi kỳ lạ có tên là Rainbow Taxi Company và một tài xế có liên kết với công ty tên là Kim Do Ki (do Lee Jae Hoon thủ vai). Là một cựu chiến binh, Kim Do Ki trả lời những lời cầu xin của những nạn nhân bất lực bị xã hội đối xử bất công khi lái xe taxi của mình.