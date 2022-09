Tell me by your voice - Khởi đầu cho đam mê cầm mic của các bạn trẻ

SVVN - Trải qua những vòng thi vô cùng gay cấn và hấp dẫn, đêm chung kết cuộc thi ‘Tell me by your voice 2022’ dành cho sinh viên Hà Nội đã diễn ra thành công và tìm được top 3 của chương trình.

“Tell me by your voice” là cuộc thi phát thanh đầu tiên tại trường Luật, được tổ chức bởi câu lạc bộ MC Trường Đại học Luật Hà Nội (HMC). Trải qua hơn 1 tháng với các vòng mở đơn, sơ khảo, bán kết, ‘Tell me by your voice’ đã tạo sức ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng sinh viên trẻ trung, năng động, có hoài bão trở thành MC.

Tối ngày 24, hành trình của ‘Tell me by your voice’ đã đi đến chặng cuối với đêm chung kết diễn ra tại trường Đại học Luật Hà Nội. Góp mặt trong đội ngũ Ban giám khảo có nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh Viên, báo Tiền Phong; BTV Phan Trang - VTV; BTV Ngọc Châm - VTC; BTV Xuân Tú - VOV. Tại đây, các thí sinh đã có cơ hội so tài thông qua vòng thi gay cấn: ‘Dẫn đôi giấu mặt’ thử thách năng lực biên tập với đề tài là các thành ngữ, tục ngữ; ‘Xử lý tình huống’ đánh giá độ nhanh nhạy của thí sinh; và cuối cùng là ‘Dẫn nối với đồ vật’ thách thức tư duy và bản lĩnh của Quán quân chương trình.

Trải qua hơn 3 tiếng đối đấu căng thẳng với biết bao phần trình bày xuất sắc đến từ các thí sinh tài năng, Ban giám khảo đã gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn Quán quân chương trình. Cuối cùng, bằng tâm thế tự tin, bản lĩnh của một MC dày dặn kinh nghiệm thực chiến, Vũ Hoàng Nam - thí sinh đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn toàn chinh phục trái tim những người cầm cân nảy mực để bước lên ngôi vị cao nhất. Theo đó, chàng trai cá tính Minh Phương và cô MC trẻ Thu Hương đã xuất sắc giành được vị trí Á quân và Quý quân của cuộc thi.

Được biết, cơ cấu giải thưởng dành cho Quán quân cuộc thi có giá trị lên đến 50 triệu đồng. Tiếp theo là 35 triệu đồng với Á quân và 25 triệu đồng với Quý quân cuộc thi.