Thanh Minh - Thu Huyền: Cặp sinh đôi cùng tiến của Trường Đại học Ngoại thương

Thành tích của Trần Thanh Minh: Sinh viên tiêu biểu toàn khóa 58

Sinh viên tiêu biểu năm học 2021 - 2022

5 kỳ liên tiếp đạt học bổng KKHT của Trường Đại học Ngoại thương

Học bổng của 3 doanh nghiệp: NITORI 2021, Vietcombank 2022, MBBank 2022

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm 2021, cấp trường các năm 2021 và 2022

Đồng tác giả bài viết được trình bày tại Hội thảo quốc tế VIID 2022 của Trường Đại học Ngoại thương và Woosong University

Đại biểu tại hội nghị IVMUN 2020, FTU Model United Nations 2020 và Diễn đàn Quốc tế hóa giáo dục FIHE 2021

Tình nguyện viên Trung Thu Cho Em 2019

Diễn giả Tọa đàm "?+ Thành công theo cách riêng của bạn" năm 2021 của Viện KT&KDQT

Diễn giả “Buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên K61 chuyên ngành Marketing số” năm 2022 của Viện KT&KDQT Thành tích của Trần Thu Huyền: Bằng khen Giải Nhất tuần tại Hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ III do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

6/6 kỳ liên tiếp đạt học bổng KKHT của Trường Đại học Ngoại thương

Học bổng LOTTE dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc năm 2021

Học bổng Vietcombank dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc năm 2022

Đồng tác giả bài viết được trình bày tại Hội thảo quốc tế "International Conference Innovation and Integration for Development (VIID 2022)" của Trường Đại học Ngoại thương và Woosong University

Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố năm 2022

3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trường (năm 2020,2021,2022)

Diễn giả Tọa đàm "?+ Thành công theo cách riêng của bạn" năm 2021 do Viện KT&KDQT tổ chức

Diễn giả “Buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên K61 chuyên ngành Marketing số” năm 2022 do Viện KT&KDQT tổ chức.