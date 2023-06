Thanh niên Công an 90 ngày đêm hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện Hè 2023

SVVN - Ban Thanh niên CAND tổ chức Lễ ra quân và phát động 90 ngày đêm cao điểm hưởng ứng 'Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè' năm 2023 trong tuổi trẻ toàn lực lượng CAND.

Tham dự Lễ ra quân, có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Trung tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND.

Đây là đợt hoạt động cao điểm để các cấp Đoàn trong CAND thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phục vụ công tác chuyên môn, đặc biệt là hoàn thành các chỉ tiêu Đề án 06 của Chính phủ; phát huy trách nhiệm xã hội, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, để thanh niên Công an phát huy trách nhiệm xã hội, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND cho biết: Chiến dịch được triển khai từ ngày 1/6 đến hết 31/8/2023, với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả và bền vững, trong 90 ngày đêm Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2023, tuổi trẻ CAND đồng loạt triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch gồm “Tình nguyện tại cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chuyên môn”, “Hành quân Xanh”, “Mùa Hè Xanh”, “Kỳ nghỉ Hồng”, với 8 nhóm chỉ tiêu, 36 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Cũng tại chiến dịch, Ban Thanh niên Công an nhân dân đã tổ chức 5 hoạt động lớn cấp Bộ và đồng loạt triển khai 4 hoạt động cấp cơ sở nhằm thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên, thanh niên Công an trên cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia.

Trọng tâm là tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện cơ quan, đơn vị, làm thêm ca, thêm giờ, đảm nhận khâu yếu, việc khó, việc tồn đọng của đơn vị; đẩy mạnh việc tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ phục vụ chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác Công an; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các hoạt động đồng hành cùng Công an cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu; tổ chức thực hành chính trị, sinh hoạt Hè gắn với “ba bám, bốn cùng” với nhân dân; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Cùng em đến trường”, “Con nuôi Công an xã”; triển khai các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, chương trình “Hãy làm sạch biển”, hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc; ngày hội hiến máu tình nguyện và các hoạt động chung sức cùng cộng đồng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị khẳng định, Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè đã để lại những dấu ấn khó phai về hình ảnh đoàn viên, thanh niên Công an tình nguyện, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Công an trong tham gia công tác dân vận, tình nghĩa xã hội, chung sức cùng cộng đồng gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tại Lễ ra quân, tuổi trẻ CAND thực hiện nghi thức ra quân các đội hình Thanh niên Công an tình nguyện và triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng một điểm trường tại tỉnh Sơn La; hỗ trợ và tiếp nhận nguồn lực kinh phí xây dựng 5 ngôi nhà 19/8; 200 lá cờ Tổ quốc; 4 “Khu vui chơi trẻ em”; một công trình “Ánh sáng đảo xanh”; chuyển giao 3 mô hình phát triển kinh tế; trao tặng 20 suất học bổng và nhiều đồ dùng học tập khác với tổng nguồn lực 800 triệu đồng.