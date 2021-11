Thanh xuân của Thái Thiếu Phân: "Quay phim 21 tiếng mỗi ngày với thù lao 70 triệu đồng"

SVVN - TVB đã từng là một ký ức tươi đẹp với thế hệ 7X, 8X Châu Á.Và Thái Thiếu Phân được xem là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất 'đế chế phim ảnh TVB' những năm 1990, 2000.

TVB đã từng là một ký ức tươi đẹp với thế hệ 7X, 8X Châu Á. Vô số tác phẩm điện ảnh và truyền hình kinh điển đã được ra mắt tại đây, đặc biệt có nhiều bộ phim võ thuật rất hấp dẫn như Anh hùng xạ điêu do Huỳnh Nhật Hoa và Ông Mỹ Linh đóng, hay Thần điêu hiệp lữ của Lưu Đức Hoa, Tuyệt đại song kiều của Lương Triều Vỹ và Ngô Đại Dung… Đây đều là những tác phẩm kinh điển ở vào thời đại hoàng kim của TVB.

Năm 1993, bộ phim Ma đao hiệp tình do Thái Thiếu Phân thủ vai chính cũng trở thành một trong những bộ phim ăn khách của đài TVB. Nhờ vai diễn Cổ Tuyết trong phim mà 'người đẹp họ Thái' cũng một bước thành 'sao'.

Vừa có nhan sắc cổ trang 'khuynh diễm', lại có tài năng diễn xuất đầy thực lực, không khó để nàng Á hậu Hồng Kông Thái Thiếu Phân trở thành cái tên sáng chói bên cạnh những Trần Pháp Dung, Quách Khả Doanh, Quan Vịnh Hà… Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, đằng sau sự thành công 'chói lóa' ấy, người đẹp cũng đã trải qua vô vàn khó khăn vất vả, sự trải nghề kính nghiệp đầy nghiêm túc để đổi lấy tiếng 'thơm'.

Vừa qua, trong số mới nhất của show truyền hình Chị đẹp mời ăn cơm, Thái Thiếu Phân (48 tuổi) đã có dịp trải lòng về những trải nghiệm trong thời gian cống hiến cho TVB. Theo những gì được tiết lộ, người đẹp đã phải làm việc khá cật lực khi quay phim tới 21 giờ mỗi ngày. Bạn thân Trần Pháp Dung cũng xác nhận thông tin này là sự thật. Hoa hậu Hồng Kông cho biết Thái Thiếu Phân thường quay phim từ lúc 6h sáng liên tục cho đến 3h sáng ngày hôm sau.

Ngoài thời gian và cường độ làm việc nặng, thì mức lương của TVB khi đó cũng không được quá nhiều. Thái Thiếu Phân cho biết, cô chỉ được trả 20.000 nhân dân tệ (khoảng 71 triệu đồng) cho một bộ phim trên TVB. Ví dụ, nếu một bộ phim truyền hình có 20 tập, thì tiền công cho một tập của cô ấy chỉ là 1.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 3 triệu đồng). Thời gian làm việc siêu dài nhưng thù lao không quá cao, đây là chân dung chân thực của các ngôi sao đình đám TVB ngày đó. Bức tranh này cho thấy những ngôi sao Hồng Kông như Thái Thiếu Phân đã phải lao động vất vả như thế nào.

Nếu so sánh với những ngôi sao hàng đầu ở Đại Lục ngày nay thì quả thực có một sự chênh lệch khủng khiếp. Chẳng hạn như một 'tiểu thịt tươi' được hâm mộ nào đó cũng đã nhận được mức lương 120 triệu tệ (khoảng hơn 400 tỷ đồng) cho một bộ phim truyền hình. Điều đáng nói hơn là với mức lương khủng như vậy, nhưng nhân vật của diễn viên ấy lại không quá đạt so với mong đợi, biểu cảm cứng đờ, võ công thay thế, kỹ năng diễn xuất cơ bản không có. Đây cũng là thực trạng hiện tại của ngành công nghiệp phim ảnh Hoa Ngữ khi chỉ quá trọng dụng vào nhan sắc. Quả thực là một khoảng cách quá lớn so với những thế hệ diễn viên TVB thời hoàng kim như Thái Thiếu Phân.

Sinh năm 1973, Thái Thiếu Phân trở thành Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1991 khi mới 17 tuổi, sau đó bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Năm 1993, Thái Thiếu Phân cùng Ôn Triệu Luân, Trương Triệu Huy tham gia đóng Ma đao hiệp tình. Đây cũng là tác phẩm khiến 'người đẹp' thành danh. Trong bộ phim này, cô vào vai một Cổ Tuyết xinh đẹp, lanh lợi đầy cuốn hút. Từ năm 1994 đến 1995, Thái Thiếu Phân cũng hợp tác với Châu Tinh Trì trong các tác phẩm như Cửu phẩm chi ma quan và Đại thoại tây du, đều được khán giả đánh giá cao về năng lực. Năm 2004, Thái Thiếu Phân cùng chồng hiện tại là Trương Tấn, Vu Ba, Từ Thiếu Cường và những diễn viên khác hợp tác trong tác phẩm cổ trang Thủy nguyệt động thiên. Với bộ phim này, người đẹp lại một lần nữa được khán giả đón nhận nồng hậu. Dàn diễn viên trong bộ phim này đều là những diễn viên chính trong Tiêu thập nhất lang của Ngô Kỳ Long.

Cho tới hiện tại, Thái Thiếu Phân vẫn luôn chia sẻ những bức ảnh về gia đình nhỏ hạnh phúc của mình trong những ngày trọng đại. Tình cảm vợ chồng vẫn luôn rất tốt đẹp. Hiện Á hậu vẫn đang tích cực đóng góp công sức nghệ thuật trong các bộ phim truyền hình về Thanh cung như Chân Hoàn truyện hay Sơn hà luyến và được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất.

Dù đã bước vào tuổi 48, nhưng Thái Thiếu Phân vẫn giữ được phong độ ổn định. Người đẹp cũng được coi là một trong những nữ thần bị thời gian lãng quên khi liên tục 'đốn tim' fan bằng những bức ảnh xinh đẹp chia sẻ trên weibo cá nhân. Hiện tại Thái Thiếu Phân ít quay phim hơn, chủ yếu tham gia các show truyền hình và vẫn được mọi người yêu mến. 'Người đẹp' đã có hơn 10 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội, điều này cho thấy sự nổi tiếng của cô ấy chưa hề thuyên giảm.

Phạm Liên