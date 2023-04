Thú vị các ý tưởng của sinh viên trong lĩnh vực dệt may

SVVN - Với mong muốn tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên khám phá, sáng tạo và phát triển ý tưởng trong lĩnh vực dệt may, bộ môn Kỹ thuật Dệt may, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) kết hợp với Couple Group tổ chức cuộc thi Going Green “Nghiên cứu, thiết kế và phát triển chất liệu hướng đến bền vững trong thời trang”.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ học bổng "Tiếp lửa sáng tạo 2023" với tổng giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. 13 đề tài dự thi trên tổng số 25 sinh viên tham dự đến từ bộ môn Kỹ thuật Dệt May. Mở đầu là phần trình bày về "Sợi vỏ ngô" của 2 nữ sinh năm hai ngành Công nghệ Dệt May. Ý tưởng xuất phát từ những bãi đốt vỏ ngô sau vụ thu hoạch sát những cánh đồng trồng ngô ở tại chính vùng quê Nghệ An mà các bạn sinh sống. Vừa tận dụng được nguồn phế phẩm nông nghiệp vừa tạo nên loại sợi từ thực vật, giảm gánh nặng về môi trường chính là mục tiêu mà nhóm hướng đến. Lần lượt các ý tưởng sáng tạo của các nhóm được trình bày như tận dụng phần bỏ đi của các loại thực vật như cam, chuối, sen cho đến việc đề xuất tạo sợi nhân tạo từ ống nước PVC bị vỡ, tạo sợi Polyamide tái chế từ lưới đánh cá trôi dạt ở các bờ biển hay tạo các loại da thuần chay từ đậu nành. "Với tư cách là một người đồng môn, tôi muốn chia sẻ và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên thử thách bản thân mình, tiếp nối truyền thống sinh viên Bách khoa bao lâu nay, tư duy – sáng tạo – tự tin", CEO Couple Group Trần Quang Trường Thanh chia sẻ. Ông Thanh cũng cho biết có thể sẽ đưa cuộc thi trở thành một sự kiện thường niên vào tháng Ba hàng năm. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 3 giải Xuất sắc: Áo sơ mi từ vải dệt thoi sợi gai, da thuần chay từ bã đậu nành và sợi vỏ ngô. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải sáng tạo trong cuộc thi: Orange Fibre, Việt Sen, tầm nhìn của vật liệu tre trong quy trình sản xuất và những hạn chế về môi trường và đề tài vải đậu nành.