Tìm ra Quán quân cuộc thi ‘Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2022’

SVVN - Vượt qua 20 đội đứng đầu 3 bảng thi Sơ khảo cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2022, đội UIT.pawf3ct (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân cuộc thi.

Vòng Chung khảo cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN (ASCIS) 2022 có sự tham dự của bảy đội thi đến từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Singapore và Thái Lan do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD - ĐT) và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT - TT) tổ chức đã diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Qua tám tiếng thi đấu, đội UIT.pawf3ct (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) xuất sắc giành ngôi vị quán quân ASCIS 2022.

Đội thi trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) gồm các sinh viên: Nguyễn Đăng Nguyên, Phan Vĩnh Khang, Tô Đỉnh Nguyên, Lê Khắc Trung Nam đến từ khoa Mạng máy tính và Truyền thông và là thành viên của CLB Wanna.W1n thuộc Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin UIT InSecLab.

Để chuẩn bị cho cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2022, nhóm thường đăng ký các cuộc thi nhỏ vào cuối tuần ở TP. HCM rồi dành ngày đầu tuần sau đó để họp tổng kết, rút kinh nghiệm.

Theo nhóm dự thi, cuộc thi ASCIS có nhiều sự khác biệt vì có sự cạnh tranh bởi các đối thủ lớn từ các nước ASEAN, đặc biệt là đội Singapwners (ĐHQG Singapore) vì trình độ chuyên môn và thứ hạng luôn dẫn đầu vòng Sơ khảo.

Ban Tổ chức ASCIS đã trao 11 giải thưởng tại vòng Chung khảo. Tổng giá trị gần 200 triệu đồng, trong đó giải Nhất vòng Chung khảo trị giá 30 triệu đồng (gấp đôi giá trị giải Nhất năm 2021).