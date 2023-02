Tỉnh Đoàn Long An huy động hơn 3 tỷ đồng cho các hoạt động Tháng Thanh niên

SVVN - Ngày 26/2, Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Lễ khởi động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023, với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tỉnh Đoàn Long An tập trung vào các hoạt động giáo dục các truyền thống vẻ vang của Đoàn, các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được Tỉnh Đoàn Long an chú trọng. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Long An phát động đoàn viên, thành niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông; các hoạt động tình nguyện tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động đồng hành với thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các cấp sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, nhất là các hoạt động chuyển đổi số cùng các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp vươn lên làm giàu chính đáng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1 nón bảo hiểm) cho học sinh vượt khó học giỏi và 100 phần quà, mỗi phần trị giá 800.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Tân An.

Tại lễ phát động Tháng Thanh niên, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An Trần Hải Phú nhấn mạnh, các tổ chức Đoàn tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, xung kích tình nguyện, tham gia giải quyết những việc khó, đồng thời đề nghị tổ chức Đoàn các cấp cần coi trọng và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh, thiếu nhi; phát huy cao độ tinh thần, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Ngay sau lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An cùng đoàn viên, thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động: Tuyên truyền an toàn giao thông, thay nhớt xe miễn phí; thực hiện mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng và Cựu Thanh niên xung phong; thực hiện công trình “Đường hoa thanh niên”; thực hiện công trình “Đường bích họa”...

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn Long An đã tiếp nhận và trao tặng: 5.000 lá cờ Tổ quốc, thực hiện công trình Đường cờ Tổ quốc” trị giá 250 triệu đồng; 5 công trình măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các địa phương: Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Thạnh Hóa, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng; 2 công trình thanh niên “Nhà tình bạn” hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Cần Đước và TP. Tân An, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng; 1 công trình thanh niên “Ánh sáng biên cương”, hỗ trợ huyện Vĩnh Hưng trị giá 40 triệu đồng. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã vận động doanh nghiệp tại TP. HCM hỗ trợ huyện Tân Hưng thực hiện công trình cầu giao thông nông thôn, trị giá 1 tỷ đồng.