Trần Duy Anh - chàng sinh viên luật mẫu mực, tài năng

SVVN - Luôn cố gắng trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, Trần Duy Anh - chàng Phó chủ nhiệm CLB Luật Gia Trẻ, Trường Đại học Luật Hà Nội là hình mẫu sinh viên luật điển hình.

Chàng sinh viên tài năng của Trường Đại học Luật Hà Nội có tên đầy đủ là Trần Duy Anh, sinh năm 2002, quê gốc ở Hà Nội. Là một chàng trai chăm chỉ và nhiều năng lượng, Duy Anh hiện đang giữ chức vụ Phó chủ nhiệm CLB Luật Gia Trẻ - câu lạc bộ học thuật hàng đầu của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Từng rất đam mê ngành Y

Trước khi lựa chọn ngôi trường Đại học Luật Hà Nội để theo học, Duy Anh đã từng rất đam mê với ngành y. Anh chàng chia sẻ: “Trước đây, khi là học sinh lớp 11, mình rất đam mê ngành Y. Nhưng sau khoảng thời gian học tập chuyên sâu hơn thì mình nhận ra bản thân không thực sự phù hợp với ngành học này. Và lúc đó, mình tình cờ xem được cuộc thi Trường Teen và mình bị thu hút trước cách tư duy và lối lập luận thông qua phần tranh biện của các đội thi. Và đó cũng là thời điểm mình bắt đầu đam mê với ngành Luật”. Dù ngành Luật không phải là ngành học đầu tiên Duy Anh theo đuổi nhưng cho đến thời điểm hiện tại, với những gì đã đạt được qua ba năm học, Duy Anh tâm sự chưa bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định này của bản thân.

Luôn nỗ lực để trở thành một sinh viên tài giỏi

Ngay từ khi bước chân vào cánh cổng trường đại học, chàng trai Hà thành đã luôn nỗ lực học tập và rèn luyện. Duy Anh là thành viên của nhiều câu lạc bộ như Luật gia trẻ, Tình nguyện, Người dẫn chương trình và tích cực tham gia các hoạt động khác của Trường Đại học Luật Hà Nội. Mới đây, khi trở thành sinh viên năm ba, Duy Anh được bạn bè và thầy cô tin tưởng giao cho chức vụ Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật Gia Trẻ nhiệm kỳ 2022-2023.

Trong học tập, Duy Anh luôn thể hiện tinh thần cần cù và tích cực. Kỳ học gần nhất của anh chàng có điểm tổng kết đạt 3.88/4.0. Đặc biệt vào giữa năm 2022, Duy Anh xuất sắc dành được giải Nhì Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường và được khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên.

Là một sinh viên luật, Duy Anh đã tích lũy cho bản thân rất nhiều kỹ năng, như kỹ năng phản biện, kỹ năng đọc hiểu, tóm tắt vấn đề hay trang bị một vốn ngoại ngữ tốt. Đó là những yếu tố giúp chàng sinh viên năm ba cải thiện bản thân và nâng cao kiến thức với ngành học này.

Thử sức với lĩnh vực mới

Bên cạnh là một sinh viên tài năng của trường Đại học Luật Hà Nội, Duy Anh còn tiếp tục thử sức với lĩnh vực dẫn chương trình. Duy Anh tâm sự: “Thật ra, đam mê với lĩnh vực dẫn chương trình phần nào cũng xuất phát từ một phần ngành học của mình. Khi học trên lớp, đối với các bài tập nhóm của các môn kể từ năm nhất đến giờ thì mình luôn xung phong đảm nhiệm vị trí thuyết trình. Và sau một thời gian, cộng thêm với những kinh nghiệm dày dặn của các anh chị trong CLB MC Trường Đại học Luật Hà Nội, mình cũng bắt đầu chập chững với vai trò MC trong các chương trình lớn nhỏ. Mặc dù, bản thân mình có rất nhiều thiếu sót nhưng mỗi lần được cầm mic mình lại cảm thấy cực kỳ vui vì được thổi giọng nói của mình vào kịch bản chương trình”.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu lĩnh vực mới, Duy Anh còn “vào vai” một chiến binh tham gia nhiều cuộc thi và mang về những thành tích đáng khen. Anh chàng từng lọt Top 12 Cuộc thi phát thanh “Khi Gen Z bật tiếng nói” của CLB MCC Học viện Ngân hàng; Top 6 Cuộc thi phát thanh “Tell Me By Your Voice” của CLB Người dẫn chương trình Trường Đại học Luật Hà Nội. Với hình ảnh là một MC, Duy Anh xây dựng phong cách trưởng thành và lịch lãm.

Có thể nói, Duy Anh là một chàng sinh viên mẫu mực và luôn cố gắng trong học tập. Anh chàng chia sẻ: “Trong tương lai, có lẽ dự định lớn nhất của mình vẫn là ưu tiên cho việc học tập và tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn thể để phát huy hết khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, mình cũng rất muốn đầu tư hình ảnh của mình với con đường MC chính luận, bồi dưỡng thêm cho bản thân các kiến thức chính trị, xã hội và đời sống để ít nhất khi mình đang trong giai đoạn đẹp và ý nghĩa nhất cuộc đời thì mình vẫn luôn nỗ lực, hết mình cống hiến vì đam mê dẫn chương trình và ngành Luật đáng quý này !”.