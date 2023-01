Trào lưu mới của V-biz: 'Sao' cover ‘hit khủng’ của MONO, Vnet phản ứng mạnh

SVVN - "Waiting for you" là bản ‘hit’ lớn trong sự nghiệp của em trai Sơn Tùng M-TP - MONO. Thậm chí, nhiều bản cover từ các nghệ sĩ cũng xuất hiện dấy lên những tranh luận về sự việc này.

Trước Đức Phúc, diva Hồng Nhung và nữ ca sĩ Thu Phương cũng có màn “mượn hit” của đàn em MONO để trình diễn. Thời gian qua, cũng có nhiều tranh luận khi các nghệ sĩ lớn cover lại nhạc của đàn em. Như trường hợp của nữ ca sĩ Thanh Thảo hát lại ‘hit’ Bên trên tầng lầu của Tăng Duy Tân cũng tạo luồng ý kiến trái chiều.

Mỗi bản cover đều để lại ấn tượng và sự khác biệt nhất định. Dù có tranh cãi thì không phủ nhận, điều đó giúp ca khúc ‘viral’ hơn. Sau diva Hồng Nhung và Thu Phương, Đức Phúc cũng vừa có màn cover lại ‘siêu hit’ Waiting for you của MONO trong show âm nhạc thực tế Biển của hy vọng. Điều này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Theo tiết lộ của ê kíp sản xuất, Đức Phúc “nhá hàng” một đoạn ngắn trong phần thể hiện này lên mạng xã hội và nhận về lượt tương tác ‘khủng’ từ người hâm mộ. Cái tên Đức Phúc với giọng kỹ thuật nhưng vẫn đầy cảm xúc cộng với sản phẩm âm nhạc từng làm “dậy sóng", như “thỏi nam châm” hút views.

Qua vài chục giây ngắn ngủi Đức Phúc đăng tải, có thể thấy giọng ca Ánh nắng của anh trình diễn theo một phong cách mới, nhẹ nhàng và da diết hơn so với bản gốc. Mặc dù vậy, anh vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng của ca khúc, chỉ là thể hiện theo một phiên bản “rất Đức Phúc” mà thôi.

Đức Phúc đã rất khéo léo trong việc thể hiện thế mạnh lên nốt cao và cách luyến láy đã làm nên thương hiệu khi thể hiện bản 'hit' đình đám. Trong khi MONO thể hiện Waiting for you theo hướng dứt khoát và có phần “quyến rũ” thì bản cover của Đức Phúc chậm rãi và phô được kỹ thuật giọng hát nhiều hơn.

Giọng ca sinh năm 1996 đã xử lý những nốt cao “nhẹ tênh" và sáng tạo, hứa hẹn sẽ mang đến một ca khúc khác hẳn với những gì mà khán giả từng nghe ở bản gốc.

Waiting for you trẻ trung, sôi động của MONO đã rất thành công khi chỉ sau 3 ngày ra mắt đã leo Top 1 trending YouTube mảng âm nhạc. Chính vì vậy, việc Đức Phúc làm mới Waiting for you lần này được nhiều người đánh giá là sự thử nghiệm khá mạo hiểm.