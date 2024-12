Trịnh Thăng Bình bật khóc chia sẻ: 'Tôi không phải người chiêu trò, cũng không thích ồn ào'

SVVN - Ca sĩ Trịnh Thăng Bình chính thức phát hành album 'B369', được anh kỳ công đầu tư suốt 3 năm qua. Qua đó, khán giả được dịp lắng nghe và nhìn thấy một Trịnh Thăng Bình đầy tự sự và sâu lắng trong âm nhạc.

Chia sẻ về album này, Trịnh Thăng Bình cho biết: “Đây là album tôi tự tin là mình làm tốt nhất từ trước đến giờ, cả về vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất cũng như ca sĩ. Có một khoảng thời gian tôi phải dừng lại vì sức khoẻ và tâm lý, tôi đã phải xoá toàn bộ các bài hát và viết lại vì sợ album sẽ có màu tiêu cực. Tôi muốn mình mang lại năng lượng tích cực, mang lại hình ảnh một người nghệ sĩ chỉ chân phương với âm nhạc, tâm sự những trải nghiệm cảm xúc của mình với khán giả".

Nam ca sĩ xúc động nói: "Tôi muốn làm một người nghệ sĩ tạo nên những sản phẩm có chất lượng và gắn bó lâu dài với khán giả, như những ca khúc đã có tuổi đời cả chục năm qua của tôi vẫn được yêu mến. Tôi không phải người chiêu trò, cũng không thích ồn ào, không hay tương tác trên mạng xã hội. Tôi chỉ muốn tập trung vào giá trị cốt lõi của mình là âm nhạc".

Album B369 gồm 9 ca khúc, mang màu sắc trẻ trung, hiện đại. Tất cả các ca khúc đều được sáng tác bởi Trịnh Thăng Bình, anh đồng thời kiêm luôn vai trò nhà sản xuất. Làm lại đến 3 lần trong 3 năm, album thể hiện 6 trạng thái cảm xúc trong tình yêu, thông qua 9 bài hát.

Trịnh Thăng Bình cho biết: “Khi lời nói tôi bất lực thì âm nhạc tôi lên tiếng. Thông điệp lớn nhất tôi muốn truyền tải qua album này là cảm xúc. Vì vậy, với tôi, tính con người trong album này rất cao. Từ thiết bị sản xuất là analog, đến việc thu live từng nhạc cụ thật, những điều đó giúp khuếch đại sự chân thật lên cao nhất có thể, để chạm được đến khán giả".

Là nghệ sĩ nhiều năm đeo đuổi đam mê thiết bị phòng thu và luôn nhấn mạnh vào chất lượng âm thanh, album này tiếp tục là một bước thử của Trịnh Thăng Bình khi anh sản xuất với quy chuẩn tiệm cận quốc tế và có hẳn 2 bản vật lý, một phiên bản CD có kèm USB cùng một phiên bản đĩa than.

Trịnh Thăng Bình cho biết: “Album này mục tiêu vẫn là nhạc số, chứ không phải đĩa vật lý. Tuy nhiên, tôi vẫn làm vì định hướng trong tương lai muốn là một trong những nghệ sĩ nhạc trẻ mạnh dạn tham gia thị trường đĩa than. Tôi muốn nhạc mình trẻ nhưng chất lượng sản xuất cao. Đĩa than trên thế giới là một xu hướng riêng và tôi tin ở Việt Nam, đĩa than vẫn có thị phần đáng lưu tâm. Album này sẽ là khởi đầu cho những sản phẩm âm nhạc được sản xuất chuyên sâu hơn trong thời gian tới".

Bên cạnh đó, Trịnh Thăng Bình cũng phát hành đồng thời MV Em bận lắm nằm trong album mới này. Anh bày tỏ: “Trong một mối quan hệ, nếu còn yêu người ta sẽ dành thời gian cho mình. Nếu không, họ sẽ luôn nói câu “em bận lắm”. Bận không chỉ là không thể sắp xếp thời gian ở bên mình, “bận” còn là sự bận tâm của người ta với người mới nào đó. Tôi nghĩ, cảm giác này sẽ có được sự đồng cảm của nhiều khán giả".