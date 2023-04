Trước khi chia tay khán giả, 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' có gì thú vị để kể với bạn?

SVVN - Sau gần 10 năm, hành trình của nhóm Vệ binh sẽ đi đến hồi kết với 'Guardians of the Galaxy Vol. 3'. Vì thế mà bộ phim được Marvel Studios đầu tư một cách chỉn chu, hoành tráng, với nhiều bí mật hậu trường vô cùng thú vị.

Phá kỷ lục thế giới về số lượng công cụ hóa trang cho một bộ phim

Cách đây không lâu, đạo diễn James Gunn đăng dòng Tweet: “Vừa nghe các chuyên gia hóa trang nói Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã chính thức phá kỷ lục thế giới về số lượng công cụ hóa trang cho một bộ phim”.

Thay vì sử dụng kỹ xảo, James Gunn muốn người ngoài hành tinh hay bối cảnh không gian trong Guardians of the Galaxy Vol. 3 trở nên chân thật nhất có thể. Không chỉ vậy, số lượng nhân vật mới khổng lồ từ Adam Warlock cho tới phản diện High Evolutionary khiến bộ phim vượt qua kỷ lục của nhiều phim khác.

James Gunn vẽ từng khung hình và trình tự quay trước khi bấm máy

Không chỉ Guardians of the Galaxy Vol. 3 mà với hai phần phim trước đó, James Gunn có thói quen vẽ từng khung hình và trình tự quay trước khi bấm máy. Anh từng tiết lộ trên mạng xã hội: “Tôi sẽ trải toàn bộ cảnh quay trên sàn văn phòng hoặc khắp các bức tường, đôi khi là hàng trăm bức ảnh. Nó sẽ cho tôi ý tưởng về cách phân đoạn diễn ra, cảnh nào mượt mà, cảnh nào lộn xộn và thậm chí là hài hước ra sao”.

“Với mỗi bộ phim, tôi có thể vẽ cả nghìn tấm như thế này”, nhà làm phim cho biết thêm. Nhờ đó mà loạt phim Guardians of the Galaxy vẫn giữ được một tông màu hài hước độc đáo cùng các cảnh hành động hoành tráng có chất lượng đồng đều và tốt bậc nhất trong MCU.

Toàn bộ dàn diễn viên bật khóc trong cảnh quay cuối cùng

Guardians of the Galaxy Vol. 3 không chỉ là cái kết cho bộ ba phim (trilogy) Guardians of the Galaxy mà còn là lời chia tay với nhiều thành viên trong nhóm. James Gunn từng tiết lộ tác phẩm này là lần cuối cùng khán giả được gặp các thành viên của đội Vệ binh trong cùng khung hình. Không những thế, phim còn mang đến câu chuyện đầy cảm xúc về quá khứ của Rocket Raccoon.

Vì thế mà Guardians of the Galaxy Vol. 3 chính là một lời chia tay giữa các diễn viên và người hâm mộ sau 9 năm đồng hành. Trong một bài phỏng vấn, Karen Gillan nói: “Có một cảnh ở cuối phim giống như khoảnh khắc kết thúc của một thời kỳ vậy. Và tất cả mọi người đều khóc trong cảnh đó. Khi bạn xem phim thì sẽ thấy rằng không ai trong chúng tôi đang diễn cả. Chúng tôi đã khóc thật sự. Nó như một lời tạm biệt và cảm xúc rất thật”.