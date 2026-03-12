Trước ngày bầu cử: Góc nhìn của thủ khoa 2025 lần đầu trở thành cử tri

SVO - Cử tri cả nước chuẩn bị tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với nhiều sinh viên vừa tròn 18 tuổi, đây là lần đầu tiên họ được thực hiện quyền bầu cử của một công dân. Cảm giác háo hức, tự hào xen lẫn suy nghĩ về trách nhiệm với xã hội khiến “lá phiếu đầu đời” trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của người trẻ.

Sự háo hức của lần đầu đi bầu cử

Ninh Đức Nam, sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết lần đầu tiên được tham gia bầu cử khiến mình có cảm giác trưởng thành hơn.

Đức Nam là một trong những gương mặt tiêu biểu được vinh danh trong chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025” do Báo Tiền Phong tổ chức, tôn vinh những học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập.

“Lần đầu được nghiên cứu về các ứng cử viên trước ngày bầu cử, mình cảm thấy bản thân đã lớn hơn và cũng có trách nhiệm hơn với xã hội. Trước đây chỉ nghe nói về bầu cử qua sách vở hoặc qua gia đình, còn bây giờ chính mình được trực tiếp tham gia nên cảm giác rất đặc biệt”, Nam chia sẻ.

Ninh Đức Nam là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo Nam, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa phương và trong trường học diễn ra khá sôi nổi. Các thông tin tuyên truyền được phổ biến rộng rãi, giúp người dân và sinh viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự kiện này.

Qua quan sát và trò chuyện với những người xung quanh, Nam nhận thấy nhiều người dân mong muốn các đại biểu được bầu sẽ là những người có trách nhiệm, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân và có những quyết sách thiết thực để cải thiện đời sống xã hội.

Là sinh viên theo học lĩnh vực công nghệ, Nam đặc biệt quan tâm tới giáo dục và cơ hội phát triển của người trẻ. Nam kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức mới, mở rộng cơ hội học tập và tiếp cận các nền tảng công nghệ tiên tiến.

“Người trẻ cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia bầu cử. Khi mình hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu thì việc đi bầu không còn là một nghĩa vụ đơn thuần mà trở thành một trách nhiệm của công dân”, Nam nói.

Khi lá phiếu gửi gắm kỳ vọng của thế hệ trẻ

Phạm Thúy Ngân, thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, cũng cho biết lần đầu được tham gia bầu cử khiến cô vừa tự hào vừa có chút hồi hộp.

Thúy Ngân là một trong những sinh viên được trao danh hiệu “Nâng bước thủ khoa 2025” của Báo Tiền Phong, ghi nhận nỗ lực vượt khó trong học tập.

“Đối với mình, lá phiếu không chỉ là một hành động đơn giản mà còn là cách để mỗi công dân thể hiện trách nhiệm với đất nước. Vì vậy khi tham gia bầu cử, mình nghĩ cần suy nghĩ nghiêm túc để lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng”, Ngân chia sẻ.

Theo Ngân, tại trường học, thầy cô thường xuyên tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về ý nghĩa của bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân. Những thông tin liên quan đến bầu cử cũng được đăng tải tại bảng tin để mọi người dễ dàng tìm hiểu.

Phạm Thúy Ngân là cô gái dân tộc Mường đến từ Thanh Hóa.

Qua những cuộc trò chuyện với thầy cô và bạn bè, Ngân nhận thấy nhiều người kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ là những người tận tâm, có trách nhiệm và quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực giáo dục.

“Mình mong trong thời gian tới giáo dục sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại hơn, giúp học sinh, sinh viên không chỉ học kiến thức mà còn được phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế”, Ngân bày tỏ.

Theo nữ sinh, trách nhiệm công dân của người trẻ không chỉ thể hiện ở việc tham gia bầu cử mà còn ở việc quan tâm tới những vấn đề của xã hội và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Cột mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành

Sần Văn Thinh, sinh viên Khoa Chính trị và Giáo dục tâm lý, Trường Đại học Tân Trào, chia sẻ rằng lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử khiến bạn cảm thấy rất tự hào. Thinh cũng là một trong những sinh viên được nhận danh hiệu “Nâng bước thủ khoa” 2025 của Báo Tiền Phong.

“Trước đây mình chỉ thấy người lớn tham gia bầu cử. Khi đến lượt mình thực hiện quyền này, mình cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân với đất nước. Mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa quan trọng, bởi đó là sự lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, Thinh nói.

Những ngày này, không khí chuẩn bị bầu cử tại địa phương nơi Thinh sinh sống diễn ra khá sôi nổi. Các tuyến đường, khu dân cư được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết công khai tại các điểm sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ đủ 18 tuổi lần đầu tham gia bầu cử cũng nhắc nhau đi nhận thẻ cử tri, tạo nên bầu không khí hào hứng trước ngày bỏ phiếu.

Thinh sinh ra và lớn lên tại thôn Văng Sai, xã Nàng Đôn. Đây là địa bàn đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ.

“Nhiều người mong muốn các đại biểu không chỉ xuất hiện trong thời gian vận động bầu cử mà cần đồng hành với người dân suốt nhiệm kỳ, nói đi đôi với làm và quyết liệt giải quyết những vấn đề thực tế của đời sống”, Thinh chia sẻ.

Là sinh viên ngành Chính trị học, Thinh đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và cơ hội phát triển của thanh niên. Bạn mong rằng trong thời gian tới, chương trình học sẽ được đổi mới theo hướng gắn với thực tiễn hơn, giảm áp lực bằng cấp và chú trọng phát triển kỹ năng mềm. Bên cạnh đó, Thinh cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao cho người trẻ.

Theo Thinh, trước những sự kiện quan trọng như bầu cử, người trẻ cần thể hiện trách nhiệm công dân bằng thái độ nghiêm túc và chủ động tìm hiểu thông tin. “Không nên đi bầu theo kiểu cho có hay bầu thay người khác. Mỗi cử tri cần đọc kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đồng thời, người trẻ cũng cần có ý thức bảo vệ cuộc bầu cử trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng”, Thinh nói.