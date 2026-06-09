Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS) ký kết hợp tác với Báo Tiền Phong giai đoạn 2026-2031

SVO - Sáng 9/6/2026, tại Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS) và Báo Tiền Phong đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2031. Sự kiện mở ra nhiều cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết giáo dục đại học với truyền thông và thực tiễn xã hội.

Tham dự lễ ký kết có PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên; bà Nguyễn Mỹ Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Về phía hai đơn vị ký kết, có PGS.TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên cùng nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Sự kiện còn có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Các đại biểu tham quan hệ thống thư viện hiện đại.

Thông tin tại lễ ký kết, hai bên sẽ phối hợp sâu rộng trên các lĩnh vực trọng tâm: truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối xã hội, văn hoá - thể thao và hỗ trợ việc làm.

Hoạt động trọng điểm đầu tiên dự kiến triển khai ngay trong tháng 10/2026 là "Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và định hướng ngành khoa học - công nghệ chiến lược". Sự kiện sẽ mang đến không gian trải nghiệm thực tế với các gian hàng trưng bày mô hình STEM, công nghệ dữ liệu, AI, bán dẫn, công nghệ sinh học... dành cho học sinh THPT.

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và Báo Tiền Phong chính thức ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2031.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, chương trình hợp tác sẽ tập trung mạnh mẽ vào việc hỗ trợ người học, đẩy mạnh truyền thông quảng bá và đặc biệt là khôi phục, phát triển các ngành khoa học cơ bản. Đánh giá cao uy tín và sức lan tỏa của Báo Tiền Phong qua các sự kiện tầm cỡ quốc gia, Hiệu trưởng TNUS kỳ vọng sự đồng hành này sẽ là cầu nối đưa hình ảnh của Thái Nguyên và nhà trường đến gần hơn với đông đảo học sinh, sinh viên các tỉnh phía Bắc.

Đáp lại tình cảm đó, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước không gian học tập hiện đại và sự lớn mạnh của Đại học Thái Nguyên nói chung và Trường Đại học Khoa học nói riêng. Viện dẫn Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về vai trò trung tâm của khoa học công nghệ, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khẳng định bài toán đặt ra là làm sao để khoa học không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà phải trở thành cảm hứng và khát vọng của người trẻ.

“Với thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của nhà trường, kết hợp với bề dày 72 năm gắn bó cùng tuổi trẻ cả nước và khả năng lan tỏa của Báo Tiền Phong, hai bên sẽ bổ khuyết thế mạnh cho nhau. Sự hợp tác này sẽ được hiện thực hóa bằng những lộ trình cụ thể, góp phần khơi mở tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của sinh viên”, Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Lễ ký kết không chỉ đánh dấu cột mốc hợp tác chính thức giữa Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và Báo Tiền Phong, mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng, đồng hành và khát vọng phát triển chung của cả hai đơn vị. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị thiết thực, trở thành nền tảng vững chắc để thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền thông, đồng thời thể hiện sâu sắc trách nhiệm với cộng đồng và xã hội trong thời gian tới.