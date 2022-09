Từ cô nàng tự ti trở thành Đại sứ áo dài Quảng Trị

SVVN - Từ một cô gái tự ti, từng trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Linh San đã quyết tâm thay đổi từng ngày, “bứt phá” trở thành Đại sứ áo dài và lọt Top 5 cuộc thi “Đại sứ du lịch 2021”. Sau khi đạt danh hiệu, cô bạn mong muốn được góp phần quảng bá vẻ đẹp của người con gái Việt Nam trong tà áo dài truyền thống, lan tỏa hình ảnh đó đến khắp mọi nơi.

Linh San (sinh năm 2003) đang theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Với đam mê dành cho ca hát, MC, diễn xuất và kinh doanh, bên cạnh công việc học, Linh San còn làm livestream về mảng thời trang và là người mẫu ảnh tự do.

Từng là một cô gái tự ti, ngại giao tiếp, để sửa đổi cũng như phát triển được giao tiếp, đặc biệt là chinh phục công việc livestream. Với đặc thù công việc, đòi hỏi bản thân người mẫu cần phải có tài ăn nói khéo léo, nhanh nhạy và tương tác được với mọi người. Linh San đã quyết tâm thay đổi, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để trải nghiệm, đúc rút kinh nghiệm. Có thể nói, đây là một trong những “bước ngoặt” giúp cô bạn thay đổi cuộc sống.

Linh San chia sẻ: “Mình làm công việc livestream và mẫu ảnh tính đến nay đã được 4 năm. Công việc này cho mình được sự tự tin, bứt phá học hỏi và phát triển theo một hướng tích cực. Trước đó, bản thân mình cũng từng trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách và là một cô bé tự ti, nhút nhát. Tuy nhiên sau đó, mình đã quyết tâm thay đổi mọi thứ để trở nên tự tin hơn, giúp cho bản thân có nhiều cơ hội và trở thành một cô gái sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách như hiện tại. Mình nghĩ rằng, chỉ có sự cứng rắn, quyết tâm mới giúp bản thân phát triển. Vậy nên, hãy cố gắng bứt phá vì chỉ có bản thân mới thay đổi được mọi thứ của bản thân”.

Bên cạnh đó, có thể nói bứt phá lớn nhất đối với Linh San, có lẽ là khi cô bạn đạt được danh hiệu Đại sứ áo dài 2021 và lọt Top 5 cuộc thi Đại sứ du lịch 2021. Dành niềm yêu thích đối với các cuộc thi sắc đẹp, Linh San đến với cuộc thi mang tâm thế trải nghiệm và học hỏi, đây là một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị - quê hương của cô bạn. Vậy nên, sau khi được xướng tên và biết mình trở thành Đại sứ áo dài 2021, Linh San không khỏi cảm thấy rất vui và bất ngờ. Bên cạnh đó, cô bạn cũng cho biết, bản thân cô không cho rằng đây hoàn toàn là nhờ may mắn, mà đó còn là cả một quá trình cố gắng của không chỉ riêng Linh, mà còn có cả sự ủng hộ, đồng hành của những người yêu mến cô bạn.

Linh San chia sẻ: “Đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia cuộc thi lớn về sắc đẹp. Vậy nên, khi được trở thành Đại sứ áo dài mình đặc biệt rất vui và hạnh phúc, cảm thấy bao nhiêu sự cố gắng của bản thân cuối cùng cũng đã được đền đáp. Qua quá trình đi thi đã giúp mình nhận ra, học hỏi được rất nhiều điều, giúp cho bản thân mình mạnh mẽ và tự tin hơn. Sau cuộc thi, bản thân mình mong muốn được góp phần quảng bá hình ảnh người con gái Việt Nam trong tà áo dài truyền thống, lan toả hình ảnh đó đến khắp mọi nơi”.

Dự định trong tương lai, Linh San mong muốn được được phát triển bản thân theo hướng tích cực, đặc biệt về mảng âm nhạc, ngành học mà cô bạn đang theo đuổi. Luôn muốn chinh phục nhiều công việc mới để thử thách bản thân. Song song đó, sẽ rèn luyện, trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa để góp phần phát triển về du lịch, văn hóa Việt, mang lại những cái nhìn mới mẻ, đa chiều về con người Việt Nam. Hy vọng mọi người luôn yêu mến và ủng hộ cô bạn!

Một câu nói mà Linh San yêu thích: “Now or never always move forward and never stop”.