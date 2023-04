Tuấn Ngọc: Từ cử nhân trường Báo đến top 6 nhà sáng tạo nội dung Đông Nam Á tại 'For You Stage'

SVVN - Là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời tham gia chia sẻ trong đại nhạc hội 'For You Stage 2022' do TikTok tổ chức tại Indonesia, Tuấn Ngọc khiến cho không ít người ngưỡng mộ vì những giá trị mà mình đã xây dựng.

Dám bước để thành công Là cái tên bảo chứng của những clip review công nghệ “làm mưa làm gió” trên các nền tảng mạng xã hội, Tuấn Ngọc sở hữu gần 3 triệu follower trên TikTok và gần 1 triệu người theo dõi trên YouTube. Không chỉ chinh phục những thành tựu đáng tự hào bằng con số, Tuấn Ngọc còn xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam sánh vai với các đại diện khác của 6 nước Đông Nam Á góp mặt trong sự kiện For You Stage 2022, do TikTok tổ chức tại Indonesia. Tại đây, anh đã khiến cho không ít bạn trẻ trong khu vực trầm trồ vì sự duyên dáng cùng vốn kiến thức sâu rộng của mình. Qua đó, Tuấn Ngọc đã chia sẻ lại hành trình xây dựng thương hiệu triệu follower của mình không hề có sự “ăn may”. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tuấn Ngọc đã thể hiện bản lĩnh của mình khi trở thành Ủy viên BCH Đoàn Học viện Báo chí - Tuyên truyền (2017 - 2018), đồng thời là đội trưởng đội Văn nghệ xung kích của trường. Với sự năng nổ và nhiệt huyết tuổi trẻ, Tuấn Ngọc đã xuất sắc đoạt được Học bổng Global E-School tại Hàn Quốc năm 2015, trở thành đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị ASEAN Mô Phỏng lần thứ 2 (2ndAFMAM 2017) tại Lào, đại biểu JENESYS tại Nhật Bản năm 2018 và là đại biểu của Việt Nam trong chương trình AISEP 2018 tại Ấn Độ. Sau khi tốt nghiệp cao học loại Xuất sắc tại Centenial College (Canada), Tuấn Ngọc quyết định quay trở về nước và bắt đầu những bước chân đầu tiên trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Bí quyết giúp cho Tuấn Ngọc chinh phục được không chỉ khán giả mà giới mộ điệu công nghệ chính là bởi sự tìm tòi, khám phá và luôn làm mới mình trong các sản phẩm review. Với anh thì việc mang đến những góc nhìn khách quan và công tâm về một sản phẩm mà lại còn phải cuốn hút người xem là một trong những thử thách vô cùng thú vị. Điều đó đòi hỏi Tuấn Ngọc cũng như các cộng sự phải luôn cập nhật xu hướng, thay đổi cách dựng cũng như cách dẫn dắt câu chuyện để luôn “giữ lửa” với khá giả của mình. Tuấn Ngọc cho biết, anh khá thích danh xưng “sáng tạo nội dung” cho công việc của mình, bởi công nghệ cũng chính là sự không ngừng đổi mới và sáng tạo của khoa học. Những clip của Tuấn Ngọc không chỉ thể hiện rõ đánh giá chuyên môn về các sản phẩm công nghệ mà anh review mà còn truyền được cảm hứng mãnh liệt đến với khán giả, tạo một làn gió mới cho cộng đồng reviewer đang được cho là bão hòa trong thời đại bùng nổ những nhà sáng tạo nội dung như hiện nay. Không chỉ trong nước, Tuấn Ngọc còn được mời tham dự vào các sự kiện công nghệ uy tín thế giới như: Xiaomi Mi Explorer tại Madrid, Tây Ban Nha (2018), sự kiện công nghệ Computex, Đài Loan (2019)… và mới đây, anh là đại diện cá nhân duy nhất của Việt Nam được mời tham quan nhà máy Samsung tại Hàn Quốc năm 2023. Với sự cầu tiến và không ngừng học hỏi của mình trong suốt 5 năm làm nghề, Tuấn Ngọc đã định vị được bản thân trong cộng đồng reviewers và là cái tên nổi bật với những bảng thành tích cực “khủng”, trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng”. Hiện tại, Tuấn Ngọc đang giữ vị trí Phó Giám đốc của "Công truyền thông", cái nôi của rất nhiều cái tên đình đám trong làng review công nghệ. Thay đổi chính mình bằng những điều tử tế Trong thời đại mà sáng tạo nội dung đang là nghề 'hot' và mỗi ngày đều có sự xuất hiện của hàng trăm nhân tố mới thì việc giữ được chất riêng, định vị được bản thân là vô cùng khó khăn. Với Tuấn Ngọc, một nhà sáng tạo nội dung sống được với nghề, bên cạnh sự hiểu biết còn phải làm các sản phẩm bằng sự tử tế và mang tính truyền cảm hứng cho khán giả. Chính vì tôn chỉ mà mình đặt ra, Tuấn Ngọc rất khắt khe với các nội dung mà mình làm, đồng thời nói không với việc “câu view” bất chấp. Có thể vì vậy mà anh đã xây dựng được một cộng đồng hùng hậu những tín đồ công nghệ theo dõi và luôn ủng hộ hết mình các dự án mà anh tham gia. Công việc không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn mang về cho Tuấn Ngọc danh tiếng và thu nhập “khủng” mà biết bao người mơ ước. Dẫu vậy, anh chàng chưa bao giờ hài lòng với chính mình mà luôn nỗ lực để có thể tạo đà cho những bước bật kế tiếp. Tuấn Ngọc chia sẻ: “Khi mà review công nghệ không chỉ còn là “thỏa mãn đam mê” mà còn là một công việc chính thức thì trách nhiệm của người làm nghề. Một người sáng tạo nội dung muốn sống được với nghề thì không bao giờ được làm những nội dung gian dối. Không bất chấp để quảng cáo không đúng sự thật dù kinh phí nhiều đến mức nào. Tiền có thể kiếm được bằng nhiều cách nhưng sự tin tưởng và yêu quý của khán giả thì rất khó để có được. Chính vì thế, phương châm làm nghề của tôi chính là tôn trọng sự thật và tôn trọng khán giả của mình”. Ngoài ra, Tuấn Ngọc cũng không ngại chia sẻ và hỗ trợ những bạn trẻ đang muốn theo đuổi nghề "Sáng tạo nội dung". Bên cạnh việc chỉ bảo những kiến thức mà mình biết, Ngọc còn đưa ra những hướng đi và lời khuyên sâu sắc về nghề để những người kế thừa mình hiểu đúng và làm tốt công việc mà mình say mê. “Tôi luôn cho rằng nếu không đủ sức thay đổi thế giới thì hãy thay đổi chính mình trước bằng những điều tử tế, nhất là khi làm sáng tạo nội dung. Bởi khi những sản phẩm được mang đến cộng đồng sẽ ít nhiều có tác động đến nhiều người và dần tạo nên một môi trường tích cực tới khán giả của mình. Đó cũng là điều tôi hay chia sẻ với các bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ thành Sáng tạo nội dung, hãy làm việc có tâm ắt bạn sẽ có tầm”, Tuấn Ngọc chia sẻ. Tuấn Ngọc cũng muốn xây dựng hình ảnh một chàng trai nhiều màu sắc hơn nữa trong “thánh địa sáng tạo nội dung” như du lịch trải nghiệm và tăng tính giải trí hơn nữa. “Sáng tạo nội dung là mảnh đất rộng lớn và nhiều điều thú vị mà tôi muốn chinh phục. Khi còn trẻ, có những thứ tôi muốn trải nghiệm và sống hết mình với những hoài bão ấy để sau này khi nhìn lại, tôi có thể tự hào rằng một Tuấn Ngọc đã làm nên những điều phi thường trong chính cuộc sống của mình", Tuấn Ngọc chia sẻ.